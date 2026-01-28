AIボイスボット「commubo」、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」ボイスボット 総合1位に選出

株式会社ソフトフロントホールディングス

株式会社ソフトフロントホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二通宏久）の子会社である株式会社ソフトフロントジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高須英司、以下 ソフトフロントジャパン）が提供するAIボイスボット「commubo（コミュボ）」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のボイスボット総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回commuboが受賞したボイスボット 総合部門 1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

多くの方から commubo に対するご関心を資料請求という形でいただいたこの結果は、commubo が実現する、コンタクトセンターの電話業務におけるDX/AI化、そしてそのための自走・運用最適化に、共感と大きな期待を頂けている結果と考えています。

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

なお、commuboは同比較サイトにおいて、昨年BOXIL SaaS AWARD 2025にて、高齢者講習の電話予約自動化の内容で、導入事例セクション中小企業部門1位にも選出されております。

受賞サービスを紹介した記事はこちら https://boxil.jp/mag/a9804/

「BOXIL」に掲載されている実際の口コミ例

「AIを活用したボイスボットシステムであり、電話応対業務の自動化と効率化を実現するサービスです。シナリオ作成から設定の細部に至るまで手厚いサポートを受けられるため、迅速なシステム立ち上げが可能です。運用コストを抑制しつつ、実質的な問い合わせ対応キャパシティを拡大できる点が大きな魅力であり、ボイスボットと連動した入力フォームを活用することで、聞き取りミスを防ぎ情報収集の精度を高めるのも大きな利点です。」

出典：スマートキャンプ株式会社, BOXIL, https://boxil.jp/service/11316/reviews/

■自然会話AIボイスボット「commubo（コミュボ）」とは https://commubo.com(https://commubo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20260128&argument=QVaN0i6c&dmai=a697439303ce2a)

「commubo」は「継続的で」「複雑な」音声の会話に対応する自然会話AIボイスボットです。

自然な会話の高速AI、Webからの簡単操作、システム連携など、自動化や効率化のための機能性だけでなく、導入企業ごとに異なる業務体制や業務フローに最適にフィットする柔軟性を兼ね備えています。

これまでコンタクトセンター業務を中心に、あふれ呼対策や注文受付、予約受付、督促業務など、受電業務・架電業務を問わず、様々な業界において電話業務の効率化や生産性向上を支援しています。

■株式会社ソフトフロントジャパン

ソフトフロントジャパンは、ソフトフロントホールディングスの子会社として2016年8月の発足以来、表現力豊かにつながる・伝わるコミュニケーションプラットフォームとして、通話・ビデオチャット・メッセージによるリアルタイム・コミュニケーションを中心とした各種製品やサービスを提供しています。最近は永年培ってきた音声伝送技術を元に、AIや自動化技術も取り入れ、電話業務を自動化するクラウドテレフォニーサービスプラットフォーム「telmee」や、自然会話AIボイスボット「commubo」を展開し、さまざまな事業領域で新しいコミュニケーションビジネスを創出しています。

https://softfront-japan.co.jp/(https://softfront-japan.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20260128)

■お問い合わせ先

【「commubo」に関するお問合せ先】

株式会社ソフトフロントジャパン

電話 ：03-6550-9930

E-mail：sales@softfront-japan.co.jp

*本ページに記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。