Fuku Fuku Nyanko¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ë¡ßÍÎ²Û»Ò¤Î¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¡¡2·î22Æü¡Ö¥Í¥³¤ÎÆü¡×¤ò³Ú¤·¤à¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡Ø¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤Éô ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢REXT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÅÄ Å°¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖFuku Fuku Nyanko¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2·î22Æü¤Î¡Ö¥Í¥³¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢8Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¡Ø¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ù ¤ò¡¢2·î16Æü¤è¤ê¡¢¸¶½É¥¹¥¤ー¥Ä¡Êµì¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¸¶½É¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£8É¤¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢8¼ïÎà¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤È¡¢
¤Ë¤ã¤ó¤³¤¿¤Á¤È¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥³¹¥¤¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ù
Fuku Fuku Nyanko¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ë8É¤¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥Êª¤ä¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¼«Ëý¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤«ÌÂ¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡¢8¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹🐾
¢£¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¾ÜºÙ
¡ã¤Õ¤¯¤Õ¤¯¥»¥Ã¥È¡ä
¡¦¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¥¦¥¤¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë～¥«¥Ë¥«¥Þ¥Ô¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤Æ～¡Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡ß¥¥¦¥¤¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡Ë
¡¦¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤Î¥«¥Õ¥§É÷¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¡ß´¬¤¥Á¥ç¥³¤È¥³ー¥ÒーÆ¦¥Á¥ç¥³¡Ë
¡¦¥¯¥í½õ¤È¥³¥¢¥é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Á¥§¥êー¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¡ß¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Á¥§¥êー¡¢¥³¥¢¥é¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡Ë
¡¦¤·¤í¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤á¤«¤·çõ¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡ßçõ¤È¥ê¥Ü¥ó¥Á¥ç¥³ ¡Ë
¡ã¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥»¥Ã¥È¡ä
¡¦¥Á¥ã¥Á¥ã´Ý¤Î¤¿¤¤¤ä¤É÷¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¡ß¤¢¤ó¤³¡Ë
¡¦¥µ¥ÐÂÀ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¯¥êー¥à¥Ñ¥óÉ÷¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¡ß¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡Ë
¡¦¥·¥ãー¥·¥ã¤Î¥Þ¥í¥ó¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡ß²«·ª¡Ë
¡¦¥¹¥³¥¢¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£ー¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¡Ê¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¹ÈÃã¥Ñ¥¦¥Àー¡Ë
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§4¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¥»¥Ã¥È¡¿¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥»¥Ã¥È¡Ë³Æ2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
8¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¥»¥Ã¥È¡¦¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥»¥Ã¥È³Æ1¥»¥Ã¥È¡Ë 4,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¸¶½É¥¹¥¤ー¥Ä¡Êµì¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¸¶½É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦Í½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë15:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¡¦Í½ÌóÊýË¡¡§¸¶½É¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹Æ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥ó¥Ð¥óËÜ¼Ò¡Ë¡§03-3409-2301(¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:00 ¢¨ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢½Ëº×Æü¤ò½ü¤¯)
¡¦Í½ÌóÄùÀÚ¡§¼õ¤±¼è¤ê´õË¾Æü¤Î3ÆüÁ°¤Þ¤Ç
¡¦»öÁ°Í½ÌóÆÃÅµ¡§»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤Ã¤Õ¤ë¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¤ª£±¿ÍÍÍ1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡öËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Fuku Fuku Nyanko¡Ê¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ë¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦À¸³è»¨²ßÀìÌçÅ¹HAPiNS¡Ê¥Ï¥Ô¥ó¥º¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¯¤Õ¤¯Åç¤Ç¤¯¤é¤¹¡È¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤¿¤Á¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤³¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ë¤ã¤ó¤³¤ÏÁ´8¼ïÎà¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¶½É¥¹¥¤ー¥Ä¡Êµì¥³¥í¥ó¥Ð¥ó¸¶½É¡ËÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-29-4 ¤³¤ß¤ä¥Ó¥ë1F
(Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø7ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ ¸¶½É±ØÉ½»²Æ»¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬)
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～¶â 9:00～19:00¡¡ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡§10:00～19:00¡¡¡¡
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3400-3838