【東京都スポーツ推進企業認定】社員の運動習慣化と健康経営の取り組みが評価され初認定

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F／代表取締役：高城 大樹、以下「ワールドフィット」）は、このたび、東京都が実施する「東京都スポーツ推進企業認定」を初めて取得いたしました。

ワールドフィットは、「世界を世界一豊かにする」というPurposeのもと、社員の心身の健康を企業成長の土台と捉え、身体を動かすことが当たり前になる職場づくりを推進。日常の中に自然と運動を取り入れられる環境整備や社内プログラムの継続的な実施が評価され、今回の認定に至りました。

「東京都スポーツ推進企業認定」とは

「東京都スポーツ推進企業認定」とは、従業員の運動習慣の促進や健康づくりに資する取り組みを積極的に実施している企業等を、東京都が認定する制度です。

働き世代においては運動不足や生活習慣の乱れが課題となる一方、「忙しくて続かない」「きっかけがない」といった理由から、健康行動に踏み出せないケースも少なくありません。

ワールドフィットでは、こうした社会課題に向き合い、運動を“特別なもの”ではなく“日常の延長”として取り入れられる企業文化の醸成に取り組んできました。

ワールドフィットの主な取り組み

フィットネス企業としての知見を活かし、社員が自分のペースで無理なく身体を動かせる環境を整備しています。

・ランニング／ウォーキングイベントの定期開催

・ピラティス、暗闇ボクシング、HIITなどの社内プログラム

・勤務前参加が可能なモーニングエクササイズ

・自社運営ジム・スタジオの優待利用制度

・フレックスタイム制度による運動時間の確保

また、本社周辺の公園を活用したウォーキング企画や、他社との合同ランイベントなど、仲間と参加することで一歩を踏み出しやすい仕組みづくりも特徴です。

これらの取り組みは、社員の健康意識向上に加え、部門を越えたコミュニケーションの活性化やエンゲージメント向上にもつながっています。

今後の展望

ランニングイベント朝のクリーン活動健康セミナーの様子

ワールドフィットは、“Well-being＝豊かさ”という価値観を経営の中心に据え、「世界No.1 Well-being Company」をビジョンに掲げています。

社員一人ひとりが心身ともに健やかで、自分らしく挑戦し続けられる環境づくりを推進するとともに、フィットネスの力を通じて社会全体の健康課題解決にも貢献してまいります。

今後も企業としての責任と知見を活かし、健康経営のさらなる推進に取り組んでまいります。

■企業概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：

パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、ヘルスケアブランド【BeEARTH】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営

URL：https://world-fit.co.jp/

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp