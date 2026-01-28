南カリフォルニアのプレミアムスーパー「Gelson’s」　史上最小の最新型店舗『Gelson's(ゲルソンズ) Toluca(トルーカ) Lake(レイク)』　2026年1月28日（水）オープン

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）グループのGelson's Markets（本社：米国、President：Ryan Adams）は、2026年1月28日に、「Gelson's Toluca Lake（ゲルソンズ トルーカ　レイク）」をオープンします。

Gelson's（ゲルソンズ）は、1951年創業の南カリフォルニアを代表する老舗プレミアムスーパーマーケットです。ロサンゼルス有数の高級住宅街であるトルーカ　レイクに誕生する新店は、歴史ある邸宅や並木道に囲まれたエリアに位置する、Gelson’s史上最小の最新型店舗です。上層階に37戸のマンションを備えた複合施設の一角に位置し、地域の活気あるコミュニティの拠点としての役割を担います。

店内には、精肉・鮮魚コーナーに加え、ピザやローマ風ピンサのフードカウンターを完備。サラダやスープ、ホットミールが並ぶフードバー、さらにコーヒーバーや地元で愛される「スリフティ」のアイスクリームショップも併設しました。　また、最新AIツール「Upshop」を導入し、精緻な需要予測により最高鮮度の商品提供と食品廃棄の削減を両立。伝統のホスピタリティと最新技術を融合させ、徒歩で通える新たなショッピング体験を提案します。

■店舗概要

名称：「Gelson's Toluca Lake」

営業時間：6:00〜23:00

所在地：10067 Riverside Dr, Los Angeles, CA 91602

交通：車/Riverside Dr. と Mariota Ave. の交差点角

（134号線 Riverside Dr. 出口からすぐ）

開店日：2026年1月28日（水）（現地時間9:00開店）













Gelson’s（ゲルソンズ）は、1951年に創業した、南カリフォルニアを代表するプレミアム・スーパーマーケットチェーンです。2021年からは日本のPPIHグループの一員となり、その伝統を守りながらさらなる進化を続けています。創業以来、「最高級の品質」と「卓越したカスタマーサービス」を理念に掲げ、26店舗を展開しています。

■PPIHグループの海外における店舗数（2026年1月28日時点）

DON DON DONKI等の小売店舗数：米国78店、シンガポール：17店、タイ：8店、香港：10店、台湾：6店、マレーシア2店、マカオ2店（PPIHグループ店舗網　https://ppih.co.jp/search/

