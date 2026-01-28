¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHAKA¡×¼çºÅ¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRed Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 »ÕÄïÇÕ ~2025Åß ¸å³Ú±à¤Î¿Ø~¡×¤Ë¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬¶¨»¿
¡ÁÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)&¡ÖSHAKA¡×¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡ª¡Á
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Önosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢¡ÖZETA DIVISION¡×CREATORÉôÌç½êÂ°¤ÎSHAKA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖRed Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 »ÕÄïÇÕ ~2025Åß ¸å³Ú±à¤Î¿Ø~¡×¤Ø¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLEGENDUS¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖLEGENDUS¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA
¡ÖLEGENDUS¡×¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖSHAKA¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè°ì²óÂç²ñ¤ÎYouTubeÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Áí»ëÄ°²ó¿ô12.6²¯Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù¤òºÎÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢»ÕÄï¥Ú¥¢Á´8¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Önosh¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤«¤«¤ë¿©»ö¤ÎÄ´Ã£»þ´Ö¤ò¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢¤½¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨)ËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
◼️¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Ç½é²ó¹ØÆþ»þ2,000±ß¡¢°Ê¹ß2¡Á4²óÌÜ¹ØÆþËè¤Ë1,000±ßOFF¤ÎÁí³Û5,000±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://nosh.jp/landing/SF6?utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=SF6&utm_content=20260128_press&utm_term=coupon409
¢¡ÖSHAKA¡×Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËÜ¶¨»¿¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¿·µ¬¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼
¡ÖSHAKA¡×¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¡ÖRed Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 »ÕÄïÇÕ ~2025Åß ¸å³Ú±à¤Î¿Ø~¡×³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û
¡¦2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É
¡¦2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È DAY 1
¡¦2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È DAY 2
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û
¡ÖLEGENDUS¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA
¢¨·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-dome.co.jp/hall/access/
¡Ú½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¡¦Áª⼿¡Û
¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º
Äï⼦¡§½Â⾕¥Ï¥ë / »Õ¾¢¡§¥¬¥Á¤¯¤ó
¡¦³ëÀîÎ¹ÃÄ
Äï⼦¡§³ëÍÕ / »Õ¾¢¡§¥«¥ï¥Î
¡¦ºÇ¶¯¤Î½ðÌ¾
Äï⼦¡§¥Õ¥¡¥óÂÀ / »Õ¾¢¡§¤É¤°¤é
¡¦¤µ¤¤¤¤ç¤¦¤Î¤Õ¤¿¤ê
Äï⼦¡§Sasatikk / »Õ¾¢¡§¤Ê¤ë¤ª
¡¦¼á²àÃ¥´Ô
Äï⼦¡§¤è¤·¤Ê¤Þ / »Õ¾¢¡§⽴Àî
¡¦¥Ê¥¦¥¼¥í¥¢¥ó¥Á¥¯¥é¥Ö
Äï⼦¡§Zerost / »Õ¾¢¡§¥Ê¥¦¥Þ¥ó
¡¦ÅÅÅÅ°´ÁÀ±
Äï⼦¡§¤ï¤¤¤ï¤¤ / »Õ¾¢¡§⾼⽊
¡¦4255
Äï⼦¡§SHAKA / »Õ¾¢¡§¤¢¤¯¤¿¤¬¤ï
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://esports-world.jp/tournament/57057
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¹ñÌ±¿©¡É¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤äÌ£¤ò½ç¼¡²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿æ¤Ï¼ê´Ö¤À¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/
