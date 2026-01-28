こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」累計販売食数1億5,000万食を突破！
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社(本社：大阪市、代表取締役：田中 智也)は、2025年12月に累計販売食数が1億5,000万食を突破したことをお知らせいたします。
◾️累計販売食数1億5,000万食を突破した背景
当社は2018年のサービス開始以来、商品の企画から製造、販売、カスタマーサクセスに至るまでを一気通貫で内製化し、目まぐるしく変化する現代のライフスタイルにマッチしたサービスを提供してまいりました。
昨今の健康志向の高まりや共働き世帯の増加といった社会的なトレンドも追い風となっておりますが、この度の1億5,000万食突破は、特に2025年に注力した「お客様との接点拡大」と「継続しやすい環境づくり」の推進が大きく寄与していると考えています。
・リアルな接点の創出による認知拡大
デジタルマーケティングに加え、あべのハルカスでのポップアップショップ出店（3月）や、お客様との対話型モニター試食会「ナッシュ食卓会議」（10月）など、リアルな場での展開を強化しました。実際に商品を手に取っていただく機会や直接のコミュニケーションを増やしたことが、新たな顧客層の開拓につながりました。
・ 物流・送料課題へのアプローチ
継続利用の障壁となりやすい「送料」の課題に対し、ANA様との協働による北海道・沖縄エリアのさらなる送料値下げ（12月）を実現。地域格差を縮め、全国のお客様が継続利用しやすい環境の実現に努めています。
※2025年の取り組み詳細
https://nosh.jp/offer/topics/topic251231
■ 今後の展開
2026年は、さらに多くのお客様にナッシュを日常的にご利用いただけるよう、商品ラインアップとサービスの拡充を図ります。
その第一弾として、食事だけでなく、間食やデザートの時間も健康的に楽しみたいというニーズにお応えするため、新スイーツライン「nosh pâtisserie（ナッシュ パティスリー）」を始動しました。
※「nosh pâtisserie」の詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000054946.html
今後もお弁当以外の新カテゴリーを積極的に展開することで、生活のあらゆるシーンで頼れる「食のインフラ」として、よりお客様が利用しやすい環境を整えてまいります。
◾️「1.5億食突破！記念キャンペーン」概要
1.5億食突破を記念し、これから健康的なライフスタイルを始めたいと考えている方が、無理なくスムーズに最初の一歩を踏み出せるよう、スタート応援のキャンペーンを実施します。ぜひこの機会にナッシュをご利用ください。
【プレゼント：「nosh」割引クーポン】
新規ご購入の方全員に、総額5,000円OFF(※)となる割引クーポンをプレゼントします。
・実施期間：2026年1月28日(水)〜2月10日(火)23:59
・対象者：ナッシュを初めてご購入いただいた方全員
・応募方法：以下のURLから「nosh」の商品を購入
URL：https://nosh.jp/landing/sns-promotion_2601
(※)本クーポンは初回購入の方のみ適用。有効期限は、初回購入日から12週間で、1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。
◼️ナッシュ公式SNS
X：https://twitter.com/nosh_fresh
Instagram：https://www.instagram.com/nosh_fresh/
Facebook：https://www.facebook.com/plus.nosh.jp/
Threads：https://www.threads.net/@nosh_fresh
Pinterest：https://www.pinterest.jp/nosh_fresh/
LINE：https://page.line.me/049kpatj
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh(ナッシュ)の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
