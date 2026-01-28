CAGR70％で拡大する“人間代替”市場：多指巧妙ハンドが支える次世代社会
多指巧妙ハンドとは何か？──人型ロボットの“手”に革新をもたらす技術
人型ロボット用多指巧妙ハンドとは、人間の手の構造と動作機能を模倣し、複数の関節と指を制御できる高度なロボットハンドである。従来の単純なグリッパーと異なり、指の独立制御や精密な力加減、複雑な操作が可能であり、物をつかむ・回す・押す・感知するといった人間に近い動作を実現する。これにより、工業分野のみならず、介護、医療、接客、家庭支援といった生活密着型の応用にも対応可能である。高度なAI演算との組み合わせにより、タスクに応じて柔軟かつ自律的に動作できる点が最大の特長であり、人型ロボットの「手」として、実用化の鍵を握る中核技術である。
市場はどこまで広がるのか？──68.7%成長が示す圧倒的な需要拡大
人型ロボットの普及が本格化する中で、多指巧妙ハンド市場は急速に拡大している。特にサービスロボットや作業支援ロボットへの導入が進み、従来の自動化技術では対応しきれなかった「繊細な手作業」の代替として注目されている。LP Informationの調査レポート「世界人型ロボット用多指巧妙ハンド市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564786/humanoid-robot-multi-fingered-dexterous-hand）によれば、2025年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は驚異の70.0%に達し、2031年には市場規模が64.39億米ドルに到達する見込みである。この背景には、スマート工場化の進展や高齢化社会による介護分野の自動化ニーズ、さらには家庭用パーソナルロボットへの期待がある。また、国防・災害対応といった高リスク環境下でのロボット活用も視野に入っており、産業用途と生活用途の両面で需要が拡大し続ける構造となっている。
図. 人型ロボット用多指巧妙ハンド世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340235/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340235/images/bodyimage2】
図. 世界の人型ロボット用多指巧妙ハンド市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造と企業勢力図──トップ企業が牽引する寡占型市場
多指巧妙ハンド市場は、技術的な難易度と研究開発コストの高さから、新規参入障壁が高く、主要プレイヤーによる寡占状態にある。2024年時点では、Shadow Robot、Tesla (Optimus)、Beijing Inspire Robots Technology、BrainCo、SCHUNK、Clone Roboticsなど、トップ10社が全体の約63.0%の市場シェアを占めており、それぞれが独自の制御技術やセンサ融合技術を持つことが特徴である。多くの企業がロボット用AIアルゴリズムとの統合を進めており、「単なるハードウェア」から「インテリジェントなハンド」への進化が求められている。また、中国企業やスタートアップの積極的な技術投入も市場の競争環境を活性化させており、欧米とアジアの技術開発が同時に進むダイナミックな産業構造となっている。
何が市場を動かすのか？──需要・技術・社会課題が交差する未来産業
本市場の成長を牽引するのは単なる産業ロボット需要ではなく、「人間の代替動作」に対する社会的要請の高まりである。高齢化による労働力不足、パンデミック後の非接触サービスニーズ、危険作業の無人化といった多面的な課題が、多指巧妙ハンドを中核とする人型ロボットへの関心を高めている。今後は、ハンド自体の軽量化・低コスト化に加え、感覚フィードバックやAI学習機能の実装が進み、より高度な判断や微調整が可能となることで、応用領域はさらに拡大する。また、複数の業界との連携によるカスタマイズソリューションの提供も進むと予想され、ロボット関連スタートアップや投資家にとっては、戦略的に魅力ある新興分野である。今後の社会課題に対する「機能的な解決策」として、この技術が果たす役割はますます大きくなるだろう。
