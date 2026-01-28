ワイヤレス型産業用スキャナの世界市場2026年、グローバル市場規模（一次元スキャナ、二次元スキャナ）・分析レポートを発表
2026年1月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ワイヤレス型産業用スキャナの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ワイヤレス型産業用スキャナのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のワイヤレス型産業用スキャナ市場規模は2024年に約1288百万米ドルと評価されています。製造業や物流分野における自動化投資の拡大を背景に、市場は着実な成長を続けています。今後も需要拡大が見込まれており、2031年には約1899百万米ドル規模へと拡大する予測です。レビュー期間中の年平均成長率は約5.8%であり、産業用機器市場の中でも比較的高い成長性を有する分野といえます。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性と柔軟性について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と特長
ワイヤレス型産業用スキャナは、無線技術を用いてスキャンしたデータをコンピューターや各種端末へ送信する計測機器です。光電子技術を応用し、バーコードや二次元コードを読み取ってデジタル信号に変換することで、迅速な情報入力と伝送を実現します。
本製品は高効率、高精度、高い柔軟性を兼ね備えており、作業者の移動が多い現場や過酷な産業環境に適しています。配線不要による作業性向上やレイアウト自由度の高さから、現場の生産性向上に大きく貢献しています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界のワイヤレス型産業用スキャナ市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、競争環境や需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、供給と需要のバランス、技術進展や業界構造の変化といった主要要因についても検討されています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が提示されています。これらの分析は世界全体だけでなく、地域別および国別にも整理されており、市場の成長パターンを詳細に把握することが可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても、数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要分布や成長分野を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、ワイヤレス型産業用スキャナ市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ワイヤレス型産業用スキャナの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ワイヤレス型産業用スキャナのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のワイヤレス型産業用スキャナ市場規模は2024年に約1288百万米ドルと評価されています。製造業や物流分野における自動化投資の拡大を背景に、市場は着実な成長を続けています。今後も需要拡大が見込まれており、2031年には約1899百万米ドル規模へと拡大する予測です。レビュー期間中の年平均成長率は約5.8%であり、産業用機器市場の中でも比較的高い成長性を有する分野といえます。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性と柔軟性について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と特長
ワイヤレス型産業用スキャナは、無線技術を用いてスキャンしたデータをコンピューターや各種端末へ送信する計測機器です。光電子技術を応用し、バーコードや二次元コードを読み取ってデジタル信号に変換することで、迅速な情報入力と伝送を実現します。
本製品は高効率、高精度、高い柔軟性を兼ね備えており、作業者の移動が多い現場や過酷な産業環境に適しています。配線不要による作業性向上やレイアウト自由度の高さから、現場の生産性向上に大きく貢献しています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界のワイヤレス型産業用スキャナ市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、競争環境や需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、供給と需要のバランス、技術進展や業界構造の変化といった主要要因についても検討されています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が提示されています。これらの分析は世界全体だけでなく、地域別および国別にも整理されており、市場の成長パターンを詳細に把握することが可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても、数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要分布や成長分野を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、ワイヤレス型産業用スキャナ市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________