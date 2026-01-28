全商品25％OFFで始める11日間のウェルネス習慣　iHerb、日本向け初・年4回開催の大型キャンペーン「WELLフェス」をスタート

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、日本向けに初となる大型ウェルネスキャンペーン「WELLフェス（ウェルネス感謝祭）」を、2026年1月28日（水）17:00から2月7日（土）23:59までの11日間限定で開催します。

本キャンペーンでは、サプリメントやビューティー、プロテイン、フード、日用品など全カテゴリーを対象に、25％OFFの特別ディスカウントを実施します。

※画像は生成AIを使用して作成したイメージです

新しい一年のスタートや季節の変わり目は、生活リズムや食生活が乱れやすく、健康や美容を見直したいと感じる一方で、「何から始めればいいかわからない」「続けられるか不安」と感じる方も多い時期です。本キャンペーンは、そうしたタイミングに合わせて企画されました。健康や美容に関心を持つ全ての方が、ご自身のからだと向き合いながら、自分のペースで、毎日の生活に「からだにいいこと」を無理なく取り入れられる、そんなウェルネス習慣のきっかけとなることを目指しています。

全カテゴリーを対象に25%OFFという高い割引率で、気になっていた商品を試したり、日常的に使うアイテムをまとめ買いしたりと、それぞれのライフスタイルに合わせた楽しみ方ができます。また、11日間という期間を設けることで、ゆっくりと自分に合ったウェルネスとの向き合い方を見つけていただけます。

■ ウェルフェスに込めた思い

iHerbが展開する「WELLフェス」は、ウェルネスに感謝をするお祭り「ウェルネス感謝祭」として、心身の健康に良い習慣づくりを前向きに楽しんでほしいという思いから生まれたキャンペーンです。新しい一年のスタートや季節の変わり目に、自分のからだと向き合いながら、日常に無理なく「からだにいいこと」を取り入れるきっかけを提供します。

日本市場で初めて実施される本キャンペーンは今後、年に4回の開催を予定しており、今回は第1回目となります。iHerbは、ウェルネスを「頑張るもの」ではなく「楽しみながら続けるもの」と捉え、日常に寄り添うかたちで、健やかな毎日をサポートしていきます。

《キャンペーン概要》

キャンペーン名：WELLフェス

開催期間：2026年1月28日（水）17:00 ～ 2月7日（土）23:59

セール内容：全カテゴリー対象 25％OFF

プロモーションコード：iHerbホームページ、公式ソーシャルアカウント内に掲載

＊商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。

＊他の割引との併用はできません。

■ おすすめアイテム

・生活リズムが乱れがちだと感じる方に

内側を整え、すっきりとしたクリアな毎日を

California Gold Nutrition

LactoBif（ラクトビフ）プロバイオティクス 300億CFU 60粒

California Gold Nutritionの中でも高い人気を誇るプロバイオティクス。厳選された8種類の菌株を配合し、個包装（ブリスターパック）で品質を守りながら、安定した状態でお届けします。生活リズムが乱れても、毎日を明るくイキイキと過ごすためのベースづくりをサポート。

通常価格：3,593円 セール価格：2,695円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009

・ハリやうるおいを意識した美容ケアを取り入れたい方に

毎日の飲み物にプラスする、手軽な美容習慣

California Gold Nutrition

CollagenUP(R)（コラーゲンアップ）加水分解マリンコラーゲンペプチド

ヒアルロン酸・ビタミンC配合 プレーン 464g

ヒアルロン酸とビタミンCを配合した粉末タイプのコラーゲン。水やジュースなど、好きな飲み物に混ぜるだけで、日常に無理なく取り入れられます。乾燥が気になりやすい季節や、ハリのある毎日を意識したい方の美容習慣として取り入れやすいアイテム。

通常価格：5,968円 セール価格：4,476円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-collagenup-hydrolyzed-marine-collagen-peptides-with-hyaluronic-acid-and-vitamin-c-unflavored-1-02-lb-464-g/64902

・運動習慣を大切にしたい方に

日々のトレーニングを支えるベーシックサプリ

California Gold Nutrition

スポーツ ピュアクレアチン モノハイドレート プレーン 454g

シンプルな処方のクレアチンモノハイドレートを使用したパウダータイプ。水やドリンクに溶けやすく、味を変えにくいため、日常のトレーニングや運動習慣に取り入れやすい設計に。コンディション管理を意識する方のサポートアイテムとして活用されています。

通常価格：2,799円 セール価格：2,100円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026

・食生活の中でビタミン補給を意識したい方に

毎日のコンディション管理を支えるビタミンC習慣

Codeage

リポソーム ビタミンC＋ ベジカプセル 180粒

リポソーム形態のビタミンCを採用したサプリメント。毎日の食生活の中でビタミン摂取を意識したい方に向けた、続けやすいカプセルタイプ。日々のコンディション管理を意識する方の、インナーケア習慣として取り入れられています。

通常価格：5,786円 セール価格：4,340円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/codeage-liposomal-vitamin-c-180-vegetable-capsules/104054

・髪のダメージや広がりが気になる方に

うるおいを与え、なめらかに整える集中ケア

Advanced Clinicals

ケラチン スリーク＋スムース ヘアマスク 340g

髪の構成成分であるケラチンを配合。空気が乾燥し、暖房の影響で髪がパサつきやすい季節に、カラーや熱によるダメージを受けた髪の表面を包み込むようにケアし、指通りの良い健やかな状態へ整えます。

通常価格：1,406円 セール価格：1,055円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-keratin-sleek-smooth-hair-mask-12-oz-340-g/100963

・一日の終わりに、心もからだもゆるめたい方に

贅沢なバスタイムで、至福のセルフケア習慣

Life-flo

ピュア マグネシウムフレーク

塩化マグネシウムを配合したバスフレークで、いつものお風呂時間をワンランク上のセルフケアタイムに。冷えやすく、疲れを感じやすい季節に、お湯に溶け込んだ成分が肌をなめらかに整え、入浴後もしっとりとした心地よさが続きます。

通常価格：1,615円 セール価格：1,212円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/life-flo-pure-magnesium-flakes-1-65-lb-26-4-oz/85784

・乾燥や肌のゆらぎが気になる方に

夜の集中保湿で、翌朝ふっくらやわらかな肌へ

Eucerin

フェイス Q10 リバイタライズ ナイトクリーム（無香料）48g

敏感肌を考え続けてきたEucerinのベストセラー。整肌成分のコエンザイムQ10を配合し、夜の集中保湿で乾燥によるキメの乱れが気になる肌を整えます。無香料タイプで敏感肌の方にも使いやすいアイテムです。

通常価格：2,294円 セール価格：1,712円 *2026年1月28日現在

https://jp.iherb.com/pr/eucerin-face-q10-revitalize-night-cream-fragrance-free-1-7-fl-oz-48-g/102191

■ iHerbについて

iHerbは、180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。

https://www.iherb.com/

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■ iHerb公式ショップ https://jp.iherb.com/

下記の二次元バーコードよりアプリがダウンロードできます。(iOS／Andoroid 可)

■ iHerb日本公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/iherbjapanese/

X：https://x.com/iHerb_japanese

Facebook：https://www.facebook.com/iherbjapanese

LINE公式アカウント：https://page.line.me/236rruyn