【いぬやど】愛犬との旅行をもっと身近に磯山さやかさんを起用した「いぬやどWEBマガジン」公開のお知らせ

株式会社ブッキングリゾート

「宿泊業界をUP DATE」をビジョンに掲げ、全国の宿泊施設へ集客支援サービスを展開し、直営の施設運営も事業とする株式会社ブッキングリゾート(大阪府大阪市北区 代表取締役 坂根正生 証券コード324A)は、ペットと泊まれる宿への集客支援事業「いぬやど」において、タレントであり愛犬家の磯山さやかさんと愛犬リリーちゃんを起用した「いぬやどWEBマガジン」を公開したことをお知らせします。

“愛犬と特別なひととき”をお過ごしいただけるよう、ペットと泊まれる宿の魅力を発信してまいります。

＜いぬやど＞

2023年よりペットと泊まれる宿の予約サービスを開始し、168,000人の総会員数を持ついぬやどでは、“すべての愛犬家に、もっと自由で心地よい旅を”というミッションを掲げております。

＜磯山さやかさんプロフィール＞

1983年10月23日生まれ、茨城県鉾田市出身。

愛犬リリーとの日常を投稿するSNSは愛犬家から多くの共感と支持を集めている。

＜りりーちゃんプロフィール＞

人懐っこい性格のミックス犬の女の子。

磯山さんとは10年以上一緒に過ごす同じ誕生日の運命のパートナー。

▮いぬやどマガジンの発刊

掲載施設の魅力向上を目的とし、「いぬやどマガジン」をサービスして新たなに提供します。

磯山さん、アンバサダーの皆様が実際に施設へ訪問し、これまで以上に施設の魅力を高めて参ります。

また、いぬやどADとの連携も行い、さらなる企業成長へと繋げていく予定としております。

いぬやどWEBマガジン

掲載内容：磯山さんインタビュー・施設訪問、いぬやど掲載施設の紹介

閲覧料金：無料

https://magazine.pet-inu-yado.com/view/bookingresort/4326/

▮いぬやどとは

いぬやど-inuyado-（ https://www.pet-inu-yado.com (https://www.pet-inu-yado.com))

全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアしたペット・飼主様に嬉しいワンランク上の宿泊施設を掲載しております。

無料のいぬやど 会員になると、先行予約や会員限定の割引プランの利用も可能。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティのご用意があるドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されており、ペットと夢のような宿泊体験が実現します。

▮会社概要

会社名 ：株式会社ブッキングリゾート

設立 ：2013年５月２７日

代表取締役 ：坂根 正生

本社所在地 ：〒530-0001大阪府大阪市北区梅田二丁目６番20号

事業内容 ：宿泊施設の開発・集客・運営・再生、直営宿泊施設の運営

コーポレートサイト ：https://www.booking-resort.jp