【いぬやど】愛犬との旅行をもっと身近に磯山さやかさんを起用した「いぬやどWEBマガジン」公開のお知らせ
「宿泊業界をUP DATE」をビジョンに掲げ、全国の宿泊施設へ集客支援サービスを展開し、直営の施設運営も事業とする株式会社ブッキングリゾート(大阪府大阪市北区 代表取締役 坂根正生 証券コード324A)は、ペットと泊まれる宿への集客支援事業「いぬやど」において、タレントであり愛犬家の磯山さやかさんと愛犬リリーちゃんを起用した「いぬやどWEBマガジン」を公開したことをお知らせします。
“愛犬と特別なひととき”をお過ごしいただけるよう、ペットと泊まれる宿の魅力を発信してまいります。
＜いぬやど＞
2023年よりペットと泊まれる宿の予約サービスを開始し、168,000人の総会員数を持ついぬやどでは、“すべての愛犬家に、もっと自由で心地よい旅を”というミッションを掲げております。
＜磯山さやかさんプロフィール＞
1983年10月23日生まれ、茨城県鉾田市出身。
愛犬リリーとの日常を投稿するSNSは愛犬家から多くの共感と支持を集めている。
＜りりーちゃんプロフィール＞
人懐っこい性格のミックス犬の女の子。
磯山さんとは10年以上一緒に過ごす同じ誕生日の運命のパートナー。
▮いぬやどマガジンの発刊
掲載施設の魅力向上を目的とし、「いぬやどマガジン」をサービスして新たなに提供します。
磯山さん、アンバサダーの皆様が実際に施設へ訪問し、これまで以上に施設の魅力を高めて参ります。
また、いぬやどADとの連携も行い、さらなる企業成長へと繋げていく予定としております。
いぬやどWEBマガジン
掲載内容：磯山さんインタビュー・施設訪問、いぬやど掲載施設の紹介
閲覧料金：無料
https://magazine.pet-inu-yado.com/view/bookingresort/4326/
▮いぬやどとは
いぬやど-inuyado-（ https://www.pet-inu-yado.com (https://www.pet-inu-yado.com))
全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアしたペット・飼主様に嬉しいワンランク上の宿泊施設を掲載しております。
無料のいぬやど 会員になると、先行予約や会員限定の割引プランの利用も可能。
お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティのご用意があるドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されており、ペットと夢のような宿泊体験が実現します。
▮会社概要
会社名 ：株式会社ブッキングリゾート
設立 ：2013年５月２７日
代表取締役 ：坂根 正生
本社所在地 ：〒530-0001大阪府大阪市北区梅田二丁目６番20号
事業内容 ：宿泊施設の開発・集客・運営・再生、直営宿泊施設の運営
コーポレートサイト ：https://www.booking-resort.jp