【いぬやど】愛犬との旅行をもっと身近に磯山さやかさんを起用した「いぬやどWEBマガジン」公開のお知らせ

株式会社ブッキングリゾート





「宿泊業界をUP DATE」をビジョンに掲げ、全国の宿泊施設へ集客支援サービスを展開し、直営の施設運営も事業とする株式会社ブッキングリゾート(大阪府大阪市北区　代表取締役 坂根正生 証券コード324A)は、ペットと泊まれる宿への集客支援事業「いぬやど」において、タレントであり愛犬家の磯山さやかさんと愛犬リリーちゃんを起用した「いぬやどWEBマガジン」を公開したことをお知らせします。


“愛犬と特別なひととき”をお過ごしいただけるよう、ペットと泊まれる宿の魅力を発信してまいります。




＜いぬやど＞　


2023年よりペットと泊まれる宿の予約サービスを開始し、168,000人の総会員数を持ついぬやどでは、“すべての愛犬家に、もっと自由で心地よい旅を”というミッションを掲げております。



＜磯山さやかさんプロフィール＞　


1983年10月23日生まれ、茨城県鉾田市出身。


愛犬リリーとの日常を投稿するSNSは愛犬家から多くの共感と支持を集めている。



＜りりーちゃんプロフィール＞　


人懐っこい性格のミックス犬の女の子。


磯山さんとは10年以上一緒に過ごす同じ誕生日の運命のパートナー。





▮いぬやどマガジンの発刊

掲載施設の魅力向上を目的とし、「いぬやどマガジン」をサービスして新たなに提供します。


磯山さん、アンバサダーの皆様が実際に施設へ訪問し、これまで以上に施設の魅力を高めて参ります。


また、いぬやどADとの連携も行い、さらなる企業成長へと繋げていく予定としております。



いぬやどWEBマガジン


掲載内容：磯山さんインタビュー・施設訪問、いぬやど掲載施設の紹介


閲覧料金：無料


https://magazine.pet-inu-yado.com/view/bookingresort/4326/





▮いぬやどとは


いぬやど-inuyado-（ https://www.pet-inu-yado.com (https://www.pet-inu-yado.com))


全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアしたペット・飼主様に嬉しいワンランク上の宿泊施設を掲載しております。


無料のいぬやど 会員になると、先行予約や会員限定の割引プランの利用も可能。


お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティのご用意があるドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されており、ペットと夢のような宿泊体験が実現します。



▮会社概要


会社名 ：株式会社ブッキングリゾート


設立 ：2013年５月２７日


代表取締役 ：坂根 正生


本社所在地 ：〒530-0001大阪府大阪市北区梅田二丁目６番20号


事業内容 ：宿泊施設の開発・集客・運営・再生、直営宿泊施設の運営


コーポレートサイト ：https://www.booking-resort.jp