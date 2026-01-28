チョコプラと一緒に沖ノ鳥島・南鳥島を楽しく学ぼう！「沖ノ鳥島・南鳥島MUSEUM・シンポジウム」開催決定！2026年3月7日(土)　 二子玉川ライズ／スタジオ&ホール

吉本興業株式会社

東京都が主催、吉本興業が制作・運営するイベント「沖ノ鳥島・南鳥島MUSEUM・シンポジウム」

を2026年3月7日（土）二子玉川ライズ ガレリアとスタジオ&ホールにて開催します。

沖ノ鳥島・南鳥島は、東京都小笠原村の島で日本の一番南と東にある国境離島です。２つの島の周囲に広がる排他的経済水域は、いずれも国土面積を上回ります。ここからもたらされる海の恵みは、私たちの暮らしに欠かせないものであり、国土保全上とても重要な島です。

本イベントは、沖ノ鳥島・南鳥島の魅力と重要性について、お子様を含む多くの方に知ってもらうことを目的としています。

チョコレートプラネットが出演するトークイベントや実際に島に訪れたような体験ができる「国境離島VR体験会」、よしもと芸人が開催するワークショップなど様々な企画を用意しています。

シンポジウムでは、沖ノ鳥島・南鳥島や周辺海域の維持・保全、利活用等につながる研究調査をご紹介するほか、今後の取組の方向性などについて議論を深めるパネルディスカッションを開催します。

沖ノ鳥島・南鳥島MUSEUM・シンポジウム 全体概要

日時 ：2026年3月7日（土）10:00～16:30

会場 ：二子玉川ライズ ガレリア／スタジオ&ホール（シンポジウム）

（東京都世田谷区玉川2-21-1）

内容 ：＜参加費無料＞トークイベント、ワークショップ、VR体験、展示企画

※ワークショップ『「かかくと森田くんによる「みんなで火山をつくろう！」」とシンポジウムは事前申し込み制となります

特設サイト：https://okiminami-museum.metro.tokyo.lg.jp

トークイベント

タイトル ：沖ノ鳥島・南鳥島MUSEUMトークイベント

時間 ：13:00～14:00

内容 ：PRイベント 交流イベント（出展ブース、ワークショップコーナー）

出演者 ：チョコレートプラネット、のだこころ、一般社団法人トワイライト・オーシャン研究機構 理事 藤原義弘（有識者）

ワークショップ

タイトル ：かがくと森田くんによる「みんなで火山をつくろう！」

時間 ：11:30～、14:30～

内容 ：かがくと森田くんと一緒に火山がどうやってできるのかを学びながら、実際に火山づくりにチャレンジします。

出演者 ：かがくと森田くん

＜事前申し込み制＞申し込みURL：https://tokyo-okiminami-workshop.peatix.com/

タイトル ：スライムで国境離島を作ろう！

時間 ：10:00～16:30

内容 ：島の形や、その周りに広がる海をスライムでつくる体験を通じて、国境離島への興味や関心を深めます。

タイトル ：まっこん（レゴ職人）のレゴワークショップ

時間 ：15:00～16:30

内容 ：レゴを組み立てながら島の形や特徴について楽しく考えていきます。

出演者 ：まっこん

VR体験

タイトル ：東へ南へ 国境離島VR

時間 ：10:00～16:30

内容 ：沖ノ鳥島・南鳥島をCGと実写を組み合わせた360度映像の世界で、島に行った気分を体験できるバーチャルコンテンツです。

展示企画

時間 ：10:00～16:30

内容 ：空から見た写真や海の中の様子、島の風景やこれまでの歴史、模型など様々な展示を通じて、沖ノ鳥島・南鳥島がどんな場所にあり、どのような自然や役割を持つ島なのかを学ぶ展示を行います。

シンポジウム

タイトル ：東京都 沖ノ鳥島・南鳥島シンポジウム

時間 ：12:00開場/13:00～16:05講演

＜事前申し込み制＞申し込みURL：https://tokyo-okiminami-symposium.peatix.com/