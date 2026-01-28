【ホテルニューグランド】クラシックフレンチを最高のパフォーマンスで堪能する記憶に残る美食ディナー「デクパージュの晩餐」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年2月16日（月）より、タワー館5階パノラミックレストラン ル・ノルマンディの個室限定プラン「デクパージュの晩餐」を販売します。

ホテルニューグランド／フランス料理 ル・ノルマンディ個室限定プラン「デクパージュの晩餐」

お客様の目の前で料理を切り分け仕上げる、クラシックフレンチの真髄ともいえるサービス“デクパージュ”をプライベートな空間でお楽しみいただけるフルコースディナーです。デクパージュの醍醐味は、鮮やかな手つきで料理を盛り付ける手仕事を極めたプロの技を、香りや音とともにお楽しみいただくことです。それはまるで、ショーを見ているかのような贅沢なひとときです。本プランでは、お食事に合わせたお飲物のペアリングをご用意し、料理とのマリアージュもご堪能いただけます。ご家族の記念日や大切な方との会食、ビジネスシーンにおける接待など、特別なお食事におすすめです。記憶に残る美食ディナーを、この機会にいかがでしょうか。

販売開始 2026年2月16日（月）より

ディナー営業時間 17：30～21：00（L.O.20：00）

価格 デクパージュの晩餐 お一人様 \55,000（食事・飲物・個室料・税金・サービス料）

※2～10名様にて、承りをさせていただきます。

※ご予約はご利用の10日前まで承ります。

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/normandie-dinner/

お問合せ タワー館5階 ル・ノルマンディ または レストランリザベーション課

045-681-1841（代表）

個室会食プラン「デクパージュの晩餐」

※下記メニュー内容は一例となり、時期により異なります。

アミューズ

多色野菜の取り合わせ

その場で薄くカットした生ハム添え

コンソメスープ

スズキのパイ包み ソース・ショロン

プランクステーキ デクパージュサービス

または

Tボーンステーキ デクパージュサービス

フロマージュ

デザート

コーヒー ・ ミニャルディーズ

クラシックフレンチの真髄である“デクパージュ”を、お食事に合わせたお飲物とのマリアージュとともにご堪能いただける、個室専用のお食事プランです。彩り鮮やかな前菜には、薄くカットした香り高い生ハムをふわっとした食感とともに、切りたての状態でお召し上がりいただきます。スズキのパイ包みでは、スズキのふっくらとしたやさしい香りやサクサクとしたパイの香ばしい食感に、コクと酸味のバランスが絶妙なソースをかけて仕上げます。お肉料理では、迫力ある塊の状態からカットされる美しい断面をご覧いただくことができます。落ち着いた空間で過ごす美食のひとときを、どうぞごゆっくりご堪能ください。

タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

実在したフランスの豪華客船ノルマンディー号をコンセプトにしたフランス料理のレストランです。

窓からは横浜港やみなとみらいを一望いただけますな船旅気分でお食事をお楽しみください。

ホテルニューグランド

タワー館5階ル・ノルマンディ 店内内観個室ラ・メール 内観

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_