経理業務における小売業界特有の課題解決を目指す「小売業会計ソリューション for Biz∫」の提供開始

株式会社NTTデータ・ビズインテグラル

株式会社ＮＴＴデータ東北（以下：ＮＴＴデータ東北）は、日本国内でスーパーマーケット業・ドラッグストア業を営む小売企業向けに「小売業会計ソリューション for Biz∫」の提供を2026年1月より開始しました。



「小売業会計ソリューション for Biz∫」は、株式会社ＮＴＴデータ・ビズインテグラル（以下：ＮＴＴデータ・ビズインテグラル）が提供するERPパッケージソフトウェア「Biz∫」を中核として構築した、小売業向けソリューションです。





本ソリューションは、多店舗（ゾーン・エリア・店舗）×他部門（鮮魚・精肉・デリカ…）という小売特有の組織構造における損益管理を、インプット（伝票入力・補助簿からの自動仕訳）からアウトプット（経費の予算実績管理・分析、管理可能利益レベルでの損益計算）まで一気通貫で実現します。

【背景・目的】

多店舗を展開する小売企業では、仕入データの膨大さ、店舗・部門ごとの経費管理の分散、多様なテナント契約、複雑な配賦計算など、仕訳データ作成における前処理が複雑化しやすい傾向があります。こうした課題は標準システムでは対応しきれないケースが多く、多額のコスト負担が発生する構造となっています。

「小売業会計ソリューション for Biz∫」は、大手小売企業への導入・開発で培ってきた知見を活かし、小売業に適した会計・管理会計の仕組みを提供することで、これらの課題を解決し、データを活用した経営判断を支援します。

【機能】

■ 買掛・未払管理機能

膨大な仕入データを自動突合し、請求データとの照合作業を効率化。支払案内書・請求書の電子送付、会計システムとの仕訳連携まで一元管理します。単品レベルの経費管理にも対応し、適切な予算編成と購買判断を支援します。

■ 管理会計機能

店舗・部門別に予算・実績・利益を細かく管理し、複雑な配賦処理にも対応。BIレポートを活用した部門別・店舗別の損益把握により、店別損益マネジメントを強化します。

■ テナント管理機能

歩率家賃・固定家賃など多様な契約形態に対応し、契約登録から請求・精算・会計連携を一元化。売上や水光熱データの自動連携、電子帳票送付、履歴管理により、収支の可視化と効率化を実現します。

■ 売掛管理機能

店舗の売掛残高（発生金額・入金金額・消込後残高）をリアルタイムに確認でき、入金不一致時の迅速な取引先対応を可能にし、本部・店舗双方の業務負荷を軽減します。

図：「小売業会計ソリューション for Biz∫」の全体図

【Biz∫について】

ＮＴＴデータグループが開発した国産ERPパッケージとして、会計・販売・購買・人事などの基幹業務アプリケーションはもちろん、ワークフロー、マスターデータ管理、他システム連携、統合運用管理といった共通系ラインナップも豊富に擁し、加えて、業務モジュール別・利用ユーザー数別でのライセンス購入が可能なことから、2011年の本格展開以来、2,000社を超えるお客さまに採用されています。

Biz∫の詳細は https://www.biz-integral.com/ をご覧ください。

【株式会社ＮＴＴデータ東北について】

ＮＴＴデータ東北は、東北に根ざしつつ全国のお客様へ、公共・金融・法人など多様な分野で価値ある情報システムを届ける会社です。私たちは「地域に生きる、活きていく。」の企業理念のもと、現場起点の伴走と高品質なエンジニアリングで、お客様の持続的な成長に貢献します。

Biz∫パートナーとして提供する小売業会計ソリューション for Biz∫は、小売業をはじめとした多店舗展開を行っている業界特有の課題とお客様のビジネス価値向上をしっかりと支援いたします。

株式会社NTTデータ東北の詳細は https://www.nttdata-tohoku.co.jp/ をご覧ください。

【株式会社ＮＴＴデータ・ビズインテグラルについて】

ＮＴＴデータ・ビズインテグラルは、2009年に国内の有力なパッケージベンダーの出資により設立し、ERPパッケージ Biz∫（ビズインテグラル）の開発、販売、および各種サービスの提供を行っています。様々な業種業界に知見を持つ、約60社のパートナー企業と共に、お客さまの業種・業態にあったシステムを追求。これからもお客さまのビジネス価値向上に寄与できるよう取り組み、多様性のある豊かな社会の実現に貢献します。

株式会社ＮＴＴデータ・ビズインテグラルの詳細は https://corp.biz-integral.com/ をご覧ください。

【補足】

＊「Biz∫」は、株式会社ＮＴＴデータ及び株式会社ＮＴＴデータ・ビズインテグラルの登録商標です。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

＊本リリースに記載されている内容は予告無く変更することがあります。