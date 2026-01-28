埼玉県本庄市 吉田 信解市長を表敬訪問

ケイアイスター不動産株式会社（写真左から）山本監督、川畑選手、岩渕選手、吉田市長、東海林選手、佐藤選手

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）のケイアイチャレンジドアスリートチームに所属する、佐藤 正樹（さとう まさき）選手、川畑 菜奈（かわばた なな）選手、岩渕 亜依（いわぶち あい）選手、東海林 香那（しょうじ かな）選手と山本 典城（やまもと よしき）監督は、2026年1月13日に埼玉県本庄市の吉田 信解（よしだ しんげ）市長を表敬訪問しました。

当日の様子

当日は、2025年11月15日～11月26日に開催された東京2025デフリンピックにおいて、サッカー女子日本代表として史上初となる銀メダルの獲得、および柔道において佐藤 正樹選手が団体で銅メダルを獲得したことを報告しました。また、2027年にオーストリアで開催される冬季デフリンピックに向けた意気込みやデフスポーツの普及についての抱負を語り、吉田市長からは選手たちに向けて温かい労いの言葉をいただきました。

【吉田 信解市長コメント】

東京2025デフリンピックにてサッカー女子史上初の銀メダル、そして柔道団体での銅メダル獲得、本当におめでとうございます。選手の皆さんのお話を聞いて、私自身が非常に元気と勇気をいただきました。これからも市として皆さんの活躍を発信し、応援していきたいと思います。また良い報告に来てくださるのを楽しみにしています。

【東海林選手コメント】

このたび、東京2025デフリンピックでの銀メダル獲得をご報告するため、本庄市役所を訪問いたしました。吉田市長をはじめ、関係者の皆さまから温かいお言葉をいただき、改めて喜びを噛み締めております。日頃からのご声援、本当にありがとうございます。今後もアスリートチームへの応援をよろしくお願いいたします。

【佐藤選手コメント】

吉田市長にデフリンピックの結果をご報告させていただきました。メダル獲得という良いニュースをお伝えできただけでなく、次の目標をお話しする中で、私自身も改めて身が引き締まる思いがいたしました。吉田市長からの温かい励ましを糧に、これからも皆様に応援していただける選手を目指して精進してまいります。

■ ケイアイチャレンジドアスリートチームとは

「日本一挑戦するアスリートチーム」を理念として、障がいを乗り越えるだけでなく、さらなる高みを目指してチャレンジを続けるパラアスリート集団として、2019年4月に「ケイアイチャレンジドアスリートチーム」を発足しました。

現在は、8名が所属しており「デフフットサル」、「デフサッカー」、「ろう者柔道」、「車いすバスケットボール」、「車いすバドミントン」の各競技で活躍しています。

トップアスリートとして高いレベルのトレーニングと競技を続けながら、社内研修の講師や商品開発に携わるほか、イベントや体験会を通してパラスポーツ認知向上のための啓もう活動を積極的に行っています。これまで、埼玉県本庄市を中心に県内外の企業や自治体、教育機関などと連携した体験会やパラスポーツの冠大会を開催し、延べ5,000名以上の方々にパラスポーツを体験していただきました。

公式サイト：https://www.athlete.ki-group.co.jp/

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

【リリースURL】

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/2026.01.28_honjoshi.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp