自由が丘駅前の新たなランドマークとなる商業施設に「LOUNGE & CAFE」として「SHARE LOUNGE自由が丘（仮称）」を2026年秋出店

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）と、カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代 表取締役社長：鎌浦 慎一郎）は、CCCが展開するSHARE LOUNGEとスターバックスが融合した新たな業態である「LOUNGE & CAFE」として、2026年秋に開業予定の自由が丘駅前の新たなランドマークとなる商業施設に「SHARE LOUNGE自由が丘（仮称）」を出店いたします。

イメージ図

本商業施設は、自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合並びにその参加組合員であるヒューリック株式会社が手掛ける「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」の複合施設におけるものです。東急東横線及び東急大井町線の「自由が丘駅」の駅前に位置し、市街地再開発事業による、住宅・オフィス・商業の複合施設で、地上15階、地下3階の階層の中で、2026年秋開業（予定）となる商業施設は、地上5階、地下1階に洗練された高感度“FINE QUALITY LIFE”をコンセプトにした食やトレンド、ファッション、暮らしの楽しみを発見できる多様な店舗が出店予定です。

4Fに展開する「SHARE LOUNGE自由が丘（仮称）」は、SHARE LOUNGEの持つラウンジのような居心地の良さと、知的好奇心を刺激する本による提案性、そしてオフィスの機能性を兼ね備えた空間価値と、スターバックスが提供する一杯を通じた最高のコーヒー体験。その2つの空間や体験がシームレスにつながり、融合することでお客さまのライフスタイルや多様なシーンに寄り添う場として誕生した「LOUNGE ＆ CAFE」スタイルの店舗です。読書や仕事、コーヒーを片手に語らうひとときなど、その日の目的や気分に応じて自由に滞在する空間や体験を選ぶことできる空間です。

店舗の詳細については、随時発表してまいります。