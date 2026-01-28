ダウンロード版ゲームが最大84％OFFとなるセールが開催中！『パタポン1+2 リプレイ』は25%OFF、『ドラゴンボール ファイターズ』は50%OFF！

写真拡大 (全2枚)

株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。


本セールでは、『パタポン1+2 リプレイ』や『ドラゴンボール ファイターズ』のほか、『風のクロノア １＆２アンコール』、『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』などの人気タイトルが、最大84%OFFの特別価格でお楽しみいただけます。


　ぜひセール公式ページをチェックしてみてください！


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/



【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年1月28日（水）～ 2026年2月22日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『パタポン1+2 リプレイ』


販売価格：3,960円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『ドラゴンボール ファイターズ』


販売価格：2,970円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,480円（税込）



『風のクロノア １＆２アンコール』


販売価格：5,478円（税込）⇒【63%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）



『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』


販売価格：6,710円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,290円（税込）



『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』


販売価格：5,280円（税込）⇒【76%OFF】セール販売価格：1,250円（税込）



『超・逃走中＆超・戦闘中　ダブルパック』


販売価格：5,830円（税込）⇒【65%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）



『ビリオンロード』


販売価格：6,270円（税込）⇒【84%OFF】セール販売価格：990円（税込）



『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』


販売価格：6,578円（税込）⇒【39%OFF】セール販売価格：3,980円（税込）



『仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ』


販売価格：7,480円（税込）⇒【67%OFF】セール販売価格：2,450円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/




家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！


LINE公式アカウントがオープン


家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。　お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『パタポン1+2 リプレイ』


(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc.



『風のクロノア １＆２アンコール』


風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボール ファイターズ』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



Nintendo Switchは任天堂の商標です。



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。