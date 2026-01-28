ダウンロード版ゲームが最大84％OFFとなるセールが開催中！『パタポン1+2 リプレイ』は25%OFF、『ドラゴンボール ファイターズ』は50%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。

本セールでは、『パタポン1+2 リプレイ』や『ドラゴンボール ファイターズ』のほか、『風のクロノア １＆２アンコール』、『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』などの人気タイトルが、最大84%OFFの特別価格でお楽しみいただけます。

ぜひセール公式ページをチェックしてみてください！

セール公式HP :https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 ：2025年1月28日（水）～ 2026年2月22日（日）

■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)

【セール対象：Nintendo Switch(TM)】

『パタポン1+2 リプレイ』

販売価格：3,960円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）

『ドラゴンボール ファイターズ』

販売価格：2,970円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,480円（税込）

『風のクロノア １＆２アンコール』

販売価格：5,478円（税込）⇒【63%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）

『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』

販売価格：6,710円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,290円（税込）

『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』

販売価格：5,280円（税込）⇒【76%OFF】セール販売価格：1,250円（税込）

『超・逃走中＆超・戦闘中 ダブルパック』

販売価格：5,830円（税込）⇒【65%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）

『ビリオンロード』

販売価格：6,270円（税込）⇒【84%OFF】セール販売価格：990円（税込）

『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』

販売価格：6,578円（税込）⇒【39%OFF】セール販売価格：3,980円（税込）

『仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ』

販売価格：7,480円（税込）⇒【67%OFF】セール販売価格：2,450円（税込）

など

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。

■権利表記：

『パタポン1+2 リプレイ』

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc.

『風のクロノア １＆２アンコール』

風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボール ファイターズ』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

