ダウンロード版ゲームが最大84％OFFとなるセールが開催中！『パタポン1+2 リプレイ』は25%OFF、『ドラゴンボール ファイターズ』は50%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。
本セールでは、『パタポン1+2 リプレイ』や『ドラゴンボール ファイターズ』のほか、『風のクロノア １＆２アンコール』、『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』などの人気タイトルが、最大84%OFFの特別価格でお楽しみいただけます。
ぜひセール公式ページをチェックしてみてください！
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年1月28日（水）～ 2026年2月22日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『パタポン1+2 リプレイ』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ドラゴンボール ファイターズ』
販売価格：2,970円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,480円（税込）
『風のクロノア １＆２アンコール』
販売価格：5,478円（税込）⇒【63%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）
『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』
販売価格：6,710円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,290円（税込）
『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』
販売価格：5,280円（税込）⇒【76%OFF】セール販売価格：1,250円（税込）
『超・逃走中＆超・戦闘中 ダブルパック』
販売価格：5,830円（税込）⇒【65%OFF】セール販売価格：1,990円（税込）
『ビリオンロード』
販売価格：6,270円（税込）⇒【84%OFF】セール販売価格：990円（税込）
『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』
販売価格：6,578円（税込）⇒【39%OFF】セール販売価格：3,980円（税込）
『仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ』
販売価格：7,480円（税込）⇒【67%OFF】セール販売価格：2,450円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
■権利表記：
『パタポン1+2 リプレイ』
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc.
『風のクロノア １＆２アンコール』
風のクロノア(TM) 1＆2アンコール & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『太鼓の達人 ドコどんRPGパック！』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボール ファイターズ』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
