MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」開催

三菱地所プロパティマネジメント株式会社▲MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」イメージ ▲商品一部

2月6日（金）～２月14日（土）の期間、丸ビル1階マルキューブにてMARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」を開催します。

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」WEBサイト(https://www.marunouchi.com/lp/valentine2026/)

今年は、体に優しい味わいのジェラートで知られる『GELATO BRAVO 丸ビル店』や、ドバイチョコレートとして注目を集める『divan』など、個性あふれる初出店４店舗に加え、丸の内エリアでも絶大な人気を誇る『ショコラティエ パレ ド オール』や『ピエール・エルメ』など、全17店舗が登場します。催事会場である丸ビル１階マルキューブ以外にも、まち歩きと共に楽しめるドリンクや、丸の内限定のスイーツを展開するなど、丸の内エリアが甘い香りに包まれる、とっておきのバレンタインをお楽しみいただけます。

また、丸ビル1階マルキューブでは「SWEETSとSDGs」というテーマで店舗のサステナブルな取り組みをご紹介する展示パネルも設置します。『カカオ サンパカ』では、カカオ農家との公正な取引に加え、生産地であるコートジボワール西部に学校を建設しました。教育環境の整備や識字率向上を支援することで、農家やカカオに関わる人々の生活と、カカオの品質向上につなげています。『立町カヌレ MARUNOUCHI』では、規格外フルーツの活用や、製造工程・在庫管理の徹底によりフードロス削減に取り組むなど、まだあまり知られていない、スイーツのサステナブルな一面を知ることができます。

さらに、2月6日（金）～2月10日（火）の計5日間、各日先着100名様に参加いただける「丸の内スイーツ抽選会」を開催します。「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」でのお買上げレシート（税込2,000円以上／当日レシート合算可）のご提示で丸の内ポイントアプリクーポンが抽選で当たります。多彩なスイーツとともに、丸の内ならではのバレンタインシーズンを存分にご堪能ください。

MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」開催概要

開催日時：2026年2月6日（金）～2月14日（土）各日11:00～21:00

※2月８日（日）・11日（水・祝）は20:00まで

会 場：丸ビル1階 マルキューブ

参加店舗：全17店舗

U R L： MARUNOUCHI Valentine Market 2026「Sweets meets MARUNOUCHI」(https://www.marunouchi.com/lp/valentine2026/)

出店店舗ラインナップ

・DEMEL

・ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店

・BENOIT NIHANT

・SILSMARIA

・CACAObroma

・小岩井農場TOKYO

・ショコラティエ パレ ド オール

・ピエール・エルメ

・ICONIC STAGE marunouchi

・ORANGE kikaki

・祇園 北川半兵衛 東京丸ビル店

・marl

・立町カヌレ MARUNOUCHI

★KOMU 丸ビル店

★CocoChouChou

★GELATO BRAVO 丸ビル店

★divan

★…MARUNOUCHI Valentine Market初出店

出店店舗・おすすめ商品一覧 ※価格はすべて税込表記

■今年も人気！ちょっとリッチな「ご褒美スイーツ」

大切な人に贈るのはもちろん、日々頑張る自分へのプレゼントとしてご褒美スイーツを購入する人が年々増加しています。『ショコラティエ パレ ド オール』からは、カカオ豆から手掛ける自家製チョコレートのボンボンショコラが登場。ココナッツのジャンドゥジャと苺のショコラをハート模様に仕上げた、バレンタイン限定BOXです。他にも、『CACAObroma』からは薬剤師が手がけたクラフトチョコレートを使用したクッキー、『ICONIC STAGE marunouchi』からは無農薬エディブルフラワーがアクセントのキューブケーキなど、心も身体も嬉しくなるご褒美スイーツが大集合します。

丸の内スイーツ抽選会

開催日時：2026年2月6日（金）～ 2月10日（火）

11:00～17:00 ※各日、定員100名に達し次第終了

会 場：丸ビル１階マルキューブ 特設カウンター

内 容：「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」でのお買上げレシート

（税込2,000円以上/当日レシート合算可)のご提示で、丸の内エリアの対象店舗で使える

丸の内ポイントアプリクーポンを抽選でプレゼント。（各日先着100名）

MARUNOUCHI SWEETS MAP

丸ビル1階マルキューブ以外にも、丸の内エリアではまち歩きと共に楽しめるドリンクや、丸の内限定のスイーツを各店舗で展開しています。丸の内オアゾ１F『dari K』では清見オレンジをのせた新作ジェラートにご自身でカカオマスをかけて仕上げるスイーツや、新国際ビル１F『シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店』のサステナブルな原材料を使用したナチュラルビスケットなど、ここでしか楽しめない様々なスイーツをご用意しています。

UCCとの特別コラボ企画 お試しチョコ珈琲店「１CHOCOLATE＆１DRIP」

2月6日（金）から2月14日（土）までの期間中、UCCが展開するカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」と「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」に出店する６つのブランドがコラボレーションし、Marunouchi Happ.Stand＆Galleryにて、期間限定メニューとしてコーヒーとお菓子のマリアージュセットを販売します。

「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」で販売されているチョコレートやクッキー、カヌレをひと粒だけの試食感覚でご提供。コーヒーはUCCが世界中から厳選したもののみを使用。スイーツによって異なる産地や味わいのコーヒーカプセルを組み合わせることで、計8種のそれぞれ異なるコーヒーマリアージュをお楽しみいただけます。スイーツの味わいを最大限に引き立てる個性豊かな味わいをその場で体験でき、スイーツは「MARUNOUCHI Valentine Market 2026」にて購入することも可能。チョコレートとコーヒーの組み合わせの数だけ広がる、新しいおいしさの体験を通じて、“マリアージュを楽しむ”というバレンタインの新提案をお届けします。

参加ブランド：立町カヌレ MARUNOUCHI、KOMU 丸ビル店、SILSMARIA、CACAObroma、BENOIT NIHANT、divan

【予告】MARUNOUCHI White Day Market 2026

2026年3月10日（火）～3月14日（土）の期間、丸ビル1階マルキューブにて、「MARUNOUCHI White Day Market 2026」を開催します。この期間限定で丸の内エリアに出店する店舗も含め、21店舗が登場。3月も丸の内エリアが甘い香りに包まれます。