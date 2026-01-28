香りのホテルKANSEI 京都八条にて、「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」チケット付き特別プランの販売がスタート！
宿泊施設の開発・運営を手がけている株式会社オルカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金古政利）は、2025年3月にオープンした香りをコンセプトとした「KANSEI 京都八条」にて、チームラボ バイオヴォルテックス 京都のチケット付き宿泊プランを1月28日より販売を開始します。
また、新プランの開始を記念し、ホテルラウンジにて期間限定 POP UP カフェ 『cafe.KANSEI』をオープンいたします。カフェは、東京随一のカルチャータウン下北沢のcafe.millennium（カフェ ミレニアム）様 とのコラボレーションで、 2026年2月16日～2月27日の12日間限定となります。
期間限定オープンcafe.KANSEI
チームラボのミュージアムから徒歩1分に位置するKANSEI 京都八条では体験前の待ち時間や、体験後の余韻を静かに味わう休憩場所として、どなたでも気軽に立ち寄れるカフェ空間としてご利用いただけます。今回の企画では、香り × アート × 味覚 の 3 つの感覚を、徒歩圏内で立体的に味わえる新しい京都旅を提案します。
チームラボ《内に秘めた輝き》(C) チームラボ
■ 宿泊プラン詳細
プラン名：
チームラボ バイオヴォルテックス 京都 チケット付 没入アート体験プラン（素泊まり）
プラン説明：
【チームラボ バイオヴォルテックス 京都】のフレキシブルパスが付いた宿泊プランです。
ホテルから徒歩1分。香りとアートに包まれる新しい京都旅をお楽しみください。
販売開始日：2026年1月28日～
■ チケット条件（フレキシブルパス）
入場時間指定なし（開館時間内であればいつでも入場可能）
＜利用日：チェックアウト日＞
※チェックイン時にチケットを発行・お渡し
＜開館時間＞
9:00～21:00（最終入館 19:30）
＜プラン条件＞
・1泊限定
・返金・変更不可
・公式サイトのみ販売
＜注意事項＞
来館時の案内は、チームラボ バイオヴォルテックス 京都 公式サイト(https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/)をご確認ください。
【チームラボ バイオヴォルテックス 京都】
チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》(C) チームラボ
住所：京都市南区東九条東岩本町21-5
アクセス：「京都駅」 八条東口 から徒歩約7分 京阪「七条駅」から徒歩約11分
https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/
駐車場：なし
【期間限定POP UP カフェ『cafe.KANSEI』】
KANSEI京都八条では、ホテルのラウンジやギャラリー空間を様々な企業様、アーティスト様とのコラボレーションの場として活用しております。今回は、カフェとのコラボレーションにより、唯一無二の期間限定カフェをオープンいたします。
出店カフェ情報：cafe.millennium（東京・下北沢）
https://www.instagram.com/2000._millennium/
cafe.millenniumは東京/下北沢に所在する隠れ家カフェ。人々へ癒しを届ける体験をテーマに、ほっこりするような可愛いさのキャラクター”nante cotta animals”をモチーフにしたスイーツが人々に愛されている。
期間限定POP UP カフェ開催期間：2026年2月16日～2月27日（12日間）
時間：12:00-17:00（21日のみ夜18:00-21:00も営業）
「Meow！Dorayaki」「Oh ! Dango Matcha Latte」
メニュー:「Meow！Dorayaki」「Oh ! Dango Matcha Latte」etc...
運営会社名：株式会社millennium
コーポレートサイト：https://www.2ooo-millennium.com/
当社について：株式会社millenniumでは、若手世代の“意志力”をはぐくむ事業を展開しています。意志力とは、自ら考え、判断し、自分なりの答えを見つけて行動する力。企業の新規事業や組織変革の文脈に合わせ、ワークショップやイベント、共同プロジェクトの立ち上げ・企画・運営を通じて、企業の新規事業や人材育成の支援を行っております。（事例：https://www.2ooo-millennium.com/work）
自社で運営するカフェ（cafe.millennium／東京・下北沢）では、土日10:00-12:00に“誰もが主役になれる空間”として、学生から社会人まで、個人が企画を持ち込み、イベントや展示、トーク企画などを実際にひらけるシェアカフェを運営しています。（シェアカフェについてのお問い合わせはこちら(https://lin.ee/WO05c9u))
当社に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
＜株式会社millenniumのお問い合わせ先＞
株式会社millenium 担当：堀口
E-MAIL：info@millennium-2000.jp
【HOTEL KANSEI について】
ホテルKANSEI京都八条エントランス
“五感をめぐる旅”をテーマに、五感をやさしく刺激するウェルビーイング型ホテル。第一号店としてオープンした京都に位置するKANSEI京都八条は香り（嗅覚）をテーマにロビーから客室、コンテンツまで一貫した香り体験を軸に、自分の内側に還る時間をデザインします。
所在地：京都市南区東九条東岩本町15番2（京都駅八条東口より徒歩6分）
公式サイト：https://kyotohachijo.hotel-kansei.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kansei_kyoto8/
ホテルを活用したイベント企画・宿泊プラン企画のお問い合わせ：kanseikyoto8.pr@gmail.com