総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月7日（土）、2月8日（日）に巾着田曼珠沙華公園（埼玉県日高市）にて開催を予定していた「Vixen Nature & StarParty in 巾着田」を、諸般の事情により中止とさせていただくことをお知らせいたします。

本イベントを楽しみにお待ちいただいていた皆さま、並びにご協力いただいた関係者の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

■チケットの払い戻しについて

すでに参加チケット・ワークショップチケットをご購入のお客さまにおかれましては、当社よりイベントコミュニティ・プラットフォームの「Peatix」を通じて全額ご返金の手続きをさせていただきます。

返金の詳細時期につきましては、ご利用のクレジットカード会社や決済サービスによって異なります。Peatixからの通知メールを併せてご確認ください。

開催中止イベントの詳細

■イベント名：Vixen Nature & StarParty in 巾着田 イベント概要

■開催日：2026年2月7日（土）、2月8日（日）

■開催時間：各日 10:00～20:00

■場所：巾着田曼珠沙華公園／高麗郷古民家（埼玉県日高市）

■参加費：

オンラインチケット： 大人（中学生以上）・小学生 \2,200（税込）

当日会場販売チケット：大人（中学生以上）・小学生 \2,500（税込）

※未就学児：無料

※チケットは2日間有効。2日とも参加される場合でも、1人につき1枚のみご購入ください。

※一部のプログラムは別途ワークショップチケット（無料・有料）が必要となります。詳細はWEBサイトのプログラム一覧をご覧ください。

■イベントページ：https://www.vixen.co.jp/lp/nature_starparty2026/

■主催：株式会社ビクセン

