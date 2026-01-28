【名古屋プリンスホテル スカイタワー】国内で唯一のホテルタイアップ映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニューを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、2026年2月16日(月)～4月30日(木)までの期間限定で2026年3月6日(金)公開の映画 『ウィキッド 永遠の約束』 とのコラボレーションメニューを販売いたします。前作『ウィキッド ふたりの魔女』は、ブロードウェイミュージカル映画化史上、全世界興行収入第1位を記録し、大きな話題を呼びました。本作はその最終章にあたる作品であり、日本公開を記念して、国内で唯一のホテルタイアップとして全13のプリンスホテルでコラボレーションを展開いたします。

WICKED：Perfect DuetWICKED：Spellbinding Sip ～魅惑のひと口～（写真左）WICKED：Bubble of Brilliance ～煌めきの泡～（写真右）

当ホテルでは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の物語やキャラクターが持つ魅力を表現した、スイーツとノンアルコールカクテルをご用意いたしました。エルファバとグリンダ、それぞれの個性、そして作品を象徴する色彩やモチーフを落とし込み、視覚と味覚の両面から映画の世界観を体感していただける内容となっています。

地上140mからの眺望とともに楽しむことで、物語の余韻に浸る、非日常のひとときを演出いたします。

映画『ウィキッド 永遠の約束』について

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。

それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。この世界の未来を、永遠に変えるために。

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー 概要

- WICKED：Perfect Duet （写真中央）

グリンダとエルファバの絆と、劇中でも象徴的な「黄色いレンガの道」をスイーツプレートで表現しました。

紫さつまいもといちごを使った3色の華やかなモンブランと、愛知県産・西尾抹茶を使用した深い緑のモンブラン。見て・食べて映画の世界観を楽しめる一品です。

【時 間】 3:30P.M.～5:00P.M.(L.O.4:30P.M.) / 5:30P.M.～7:30P.M.(L.O.7:00P.M.)

【料 金】 \3,717

- WICKED：Spellbinding Sip ～魅惑のひと口～ （写真左）

エルファバや彼女を包む深い森をイメージしたノンアルコールカクテル。

甘さ控えめの抹茶ミルクにチョコレートシロップを合わせ、森の世界観を表現。

グラスの底で怪しく輝くラズベリーシロップがアクセントに。

まずはそのまま、次にチョコレートを混ぜて、最後はホイップクリームとともに、三段階の味わいを楽しめます。

【時 間】 11:30A.M.～5:00P.M.(L.O.4:30P.M.) / 5:30P.M.～11:30P.M.(L.O.11:00P.M.)

【料 金】 \1,062

- WICKED：Bubble of Brilliance ～煌めきの泡～ （写真右）

グリンダのドレス、ティアラ、魔法をイメージしたノンアルコールカクテル。

バタフライピーと桜シロップの色合いに、銀粉シュガーとオーロラパウダーでティアラのきらめきを表現。

トニックウォーターのはじける泡がグラスの中で踊ります。レモンシロップを混ぜると・・・！？

【時 間】 11:30A.M.～5:00P.M.(L.O.4:30P.M.) / 5:30P.M.～11:30P.M.(L.O.11:00P.M.)

【料 金】 \1,062

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料(13%)および5:30P.M.以降のご利用にはカバーチャージ\1,000を頂戴いたします。

※スイーツプレートは前日12:00NOONまでの予約制となります。また、提供数に限りがございます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

◆お客さまからのお問合せ・ご予約 TEL：052-756-3102（受付時間9:00A.M.～6:00P.M.）