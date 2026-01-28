『建設ロボット／先端建設・土木技術群のハイブリッド統合白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『建設ロボット／先端建設・土木技術群のハイブリッド統合白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

建設ロボット・先端建設技術は、もはや単発的な技術トレンドではない。 労働力不足、工期短縮、品質均一化、カーボン削減という構造的課題に対応するため、AI・IoT・デジタルツインと統合される「ハイブリッド統合エコシステム」が形成されつつある。

本白書の要点：

▶ 市場規模の加速拡大：

アジア太平洋地域における建設ロボット市場は、CAGR 14.31%で成長。2030年には複数セグメントで年間二桁成長を実現。

▶ 産業構造の多層化：

従来のゼネコン主導モデルに加え、サブコン主導、プレファブ・モジュラー工法、RaaS（Robot as a Service）、CVC投資など、新型ビジネスモデルが急速に形成。

▶ 技術統合の深化：

Building Information Modeling（BIM）、デジタルツイン、5G／6G、AI・機械学習による自律施工が、単なる自動化ツールから「施工プロセス全体の意思決定エンジン」へと進化。

▶ エコシステムの収束：

21層のバリューチェーン（ハードウェア企業、プラットフォーム企業、サービスプロバイダ、建材メーカー、PM会社、研究機関、VC等）が統合プラットフォーム上で連結。相互運用標準（ROS 2、MassRobotics、OPC UA等）による共通化が急速に進展。

▶ リスク・制約要因の構造化：

データ相互運用性、規制的複雑性、初期投資不確実性、人材スキルギャップという4大制約が、今後3年の普及速度を左右する最重要課題。

■ 独自調査・分析の特徴

・ グローバル・レジオナル視点：北米、欧州、アジア太平洋、中国、中東の市場動向を統合分析

・ エコシステム俯瞰図：21層のバリューチェーンマッピング、相互運用標準の進展状況を可視化

・ ビジネスモデル10タイプ分類：従来型買い取りから RaaS、成果連動型、EPC統合型等の類型化

・ 技術スペック・標準化トレンド：ISO、ROS 2、openBIM、MassRobotics等の最新規格動向を整理

・ シナリオ分析：2030年市場展開シナリオ（Base/Optimistic/Conservative）による成長パス の可視化

・ 関与企業・プレイヤー総覧：世界200社超の建設ロボット関連企業プロフィール、市場ポジション

■ 本白書の構成・特徴

▼ 10大セクション、全80章建て

[I] 産業モデル・市場構造

▶市場規模、セグメンテーション、プレーヤー構造、成長見込み

[II] 産業構造・エコシステム

▶ステークホルダー分析：ゼネコン、サブコン、VC、PM、BIM、通信キャリア等

[III] 技術ドライバー・背景要因

▶建設機械電動化、安全規制強化、モジュール建築、ドローン、disaster対応、スマートシティ、5G/6G、AI等

[IV] 建設・建築・土木へのインパクト

▶工期短縮、品質均一化、災害対応、カーボン削減、スキル変化、現場最適化等

[V] ビジネスモデル・投資・政策動向

▶RaaS、EPC、CVC投資、サンドボックス、海外輸出、公的補助、保険、ROI評価等

[VI] 先端技術・ツール・デジタル基盤

▶BIM2Robot、デジタルツインローカライズ、クラウドロボティクス、自動パス生成等

[VII] 業界セグメント・主要プレイヤー

▶ゼネコン、専門工事会社、デジタルツイン企業、BIM/CIM ベンダー等の動向

■ アクションプラン／提言骨子

1. ハイブリッド統合を前提とした経営資源配分

▼推奨アクション

▶ 経営層の意思決定：ロボティクス導入を「コスト最適化」から「収益機会創造」へシフト。デジタルツイン・BIM基盤への投資を、従来の個別施工システムではなく「統合プラットフォーム」として位置づけ。

▶ 組織体制の再編：ロボティクス推進室とBIM推進室、データ分析部門の統合。建設エンジニアとソフトウェアエンジニアの共同チーム化。

▶ 人材育成：単なる「ロボットオペレータ」ではなく、デジタルツイン環境でタスク計画・最適化を行う「オートメーション エンジニア」職の創設・育成。

▼効果期待

▶ 建設プロジェクト全体の生産性 20～30% 向上

▶ 工期短縮率 15～25%

▶ 労働災害削減率 35～50%

▶ データ資産化による見積り精度向上（±5% 以内）

2. エコシステム・パートナーシップの積極的構築

▼推奨アクション

▶ プラットフォーム選定・参画：単一ベンダーロックインを避けるため、オープンBIM（openBIM）、ROS 2、OPC UA等の標準プロトコルに準拠したプラットフォーム検討。コンソーシアム（建設RXコンソーシアム等）への参加を通じた業界動向把握。

▶ VC・投資ファンドとの連携：建設ロボティクス特化VC、CVC企業との定期的な情報交換。有望スタートアップの育成・技術提携。

▶ 業界団体・研究機関との協業：国家プロジェクト（A4CSEL等）への参加。大学・公的研究所との共同研究テーマ設定。

▼効果期待

▶ 技術トレンド情報の先制的入手

▶ 新規技術・スタートアップの初期段階での発掘

▶ 標準化推進を通じた市場リーダーシップの構築

3. 規制・安全基準への先制的対応

▼推奨アクション

▶ 安全基準への適合戦略：ISO 10218（産業用ロボット）、ISO/TR 23482（機能安全）、サービスロボット安全規格（ISO 13849等）への自社製品・サービスの適合性確認。今後改定予定のISO 10218:2025拡張版への先制対応。

▶ リスクアセスメント・保険スキーム：ロボット施工特化保険商品の開発・導入検討。サイバーセキュリティ、データプライバシー関連の法規制対応。

▶ 教育・認証制度：ロボットオペレータ資格制度、SIer技能者認定制度の整備。労働条件・働き方改革との整合確保。

▼効果期待

▶ 規制リスクの先制的軽減

▶ 顧客信頼度の向上

▶ グローバル展開時のスムーズな市場参入

4. データ資産化・プラットフォーム化による収益源の多角化

▼推奨アクション

▶ 施工データの構造化・資産化：プロジェクト実績データ（工程表、コスト、品質、安全指標等）をBIM・CIMモデルと連携させ、企業横断で再利用可能なナレッジベース化。

▶ AI・機械学習による意思決定支援：施工計画自動生成、リスク予測、現場最適化提案等のAIサービス化。

▶ RaaS・サブスクリプション型ビジネスモデル：買い取り販売から「月額利用料金 + 成果連動制」への転換。デジタルツインベースの「サービス化」。

▶ カーボンクレジット・環境価値の統合評価：ロボット施工による脱炭素化効果の定量化・商品化。ESG投資との連携。

▼効果期待

▶ 単発プロジェクト請負から安定的な継続ビジネスへの転換

▶ データ関連サービス売上比率 20～30%

▶ ESG投資マネーの流入による資金調達コスト低下

5. グローバル展開・国際競争力強化

▼推奨アクション

▶ 国際標準対応と認証取得：ISO、IEC、IEEE等の国際規格への先制的準拠。各国の規制・安全基準への対応体制構築。

▶ 国家プロジェクト・ODA事業への参画：日本発の建設ロボット技術・BIM統合モデルを海外展開する際の政策支援活用。ASEAN、中東、アフリカ等の成長市場での技術ライセンス・パートナーシップ。

▶ 海外M&A・技術提携：欧州、中国、米国の有力建設ロボット・ConTechスタートアップとの提携・買収検討。

▶ 地域クラスター・テストフィールド活用：福島ロボットテストフィールド、5G Industry Campus Europe等の実証フィールド利用による製品実証・改善加速。

▼効果期待

▶ 日本発技術の国際認知度向上

▶ グローバル市場シェア 5～10% 獲得（注力市場）

▶ アジア太平洋地域での地域リーディングポジション確保

■ 読者別の期待ゴール

1. 経営層

・ 建設ロボット市場の長期成長シナリオを理解し、3～5年の経営戦略に反映

・ ハイブリッド統合エコシステムでの自社ポジショニング・役割を明確化

・ 必要な投資規模・ROI評価フレームワークを把握

2. 事業開発部門

・ 新規事業機会（RaaS、PM統合、データプラットフォーム等）を発掘

・ 参入時の制約要因・リスク要素を先制的に把握

・ パートナーシップ・M&A候補の評価基準を構築

3. 技術・R&D部門

・ 建設現場で必要とされる技術スペック・インターフェース仕様を理解

・ 標準化動向（ROS 2、openBIM等）への技術対応の優先順位を決定

・ 次世代・注力技術領域（AI自律施工、デジタルツインローカライズ等）の課題定義

4. 営業・マーケティング部門

・ 顧客企業の導入検討状況・関心ドライバーを把握

・ 業界トレンド・競合動向をもとにしたメッセージング・ポジショニングを策定

・ 顧客提案資料の信頼性・説得力を向上

5. 投資機関

・ 建設ロボティクス市場規模・成長率・セグメント別CAGR データを入手

・ スタートアップ企業のビジネスモデル・市場ポジションの評価基準を確立

・ ポートフォリオ企業の経営支援・出口戦略の策定支援

6. 政策・規制当局

・ 建設ロボット・先端施工技術に対する規制・安全基準の課題を把握

・ 産業競争力強化・雇用創造を両立させた政策設計の参考

・ 国際標準化への政策的対応戦略を明確化

7. 学術・研究機関

・ 建設ロボティクスの現場課題・ニーズを体系的に理解

・ 次世代研究テーマ（高度自律施工、セマンティックデジタルツイン等）の優先順位を設定

・ 産学連携の具体的テーマ・パートナー企業を発掘

［以上］

