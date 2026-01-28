パソナ　企業のDX推進を伴走型で支援し、内製化を加速　DX支援ソリューション 『PASONA DigiXBASE』 1月28日開始

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、企業DXを上流の戦略設計から実行フェーズまで一気通貫で支援し、DXの内製化・定着を加速する新たなソリューション「PASONA DigiXBASE（デジクロベース）」を1月28日（水）より開始いたします。

▲PASONADigiXBASE イメージ

近年、企業におけるDX推進は、システム開発や新規ツールの導入に留まらず、事業変革を見据えた 戦略策定や自社内での体制構築の重要性が高まっています。しかしながら、DX推進を担う専門人材の不足が顕在化しており、DX戦略の策定や実行が進まないケースも散見されています。

この度開始する「PASONA DigiXBASE」は、パソナがこれまでに蓄積してきたDX推進の知見を活かし、戦略策定から体制構築・実行、更に、内製化・定着支援までを伴走型で支援します。また、内製化に向けた人材育成や、業務プロセスの可視化・整理なども提供し、継続的なDXの実現を行う企業変革を推進します。

パソナでは、「人」を起点としたDX支援を通して、新たな価値創出を目指してまいります。

PASONA DigiXBASE（デジクロベース）概要

◇開始：

2026年1月28日(水)

◇内容：

企業DXを、戦略設計から実行フェーズに加え、内製化・定着支援まで伴走型で支援するDX推進ソリューション

【支援サービス一覧】

１.伴走型DXコンサルティング

DXの戦略策定から企画の実行までを伴走型で支援

２.ビジネス変革内製化支援サービス

ビジネス創出力の育成に向けたワークショップなどを開催

３.プロセス変革内製化支援サービス

業務プロセスの可視化・改善・自動化を内製化し、継続的に実行できるチームとスキル定着を支援

４.DXデスク

専任のデスク担当者によるDX相談支援窓口を提供

◇URL：

https://www.pasona.co.jp/clients/service/xtech/digixbase/

◇お問合せ：

株式会社パソナ X-TECH本部

E-mail contact_tech@pasona.co.jp

◇備考：

上記の内容は変更になる場合もございます