つり革が逆さま？学生の「当たり前」をひっくり返す──「ガクフドキャリア」、Osaka Metro御堂筋線につり革広告を開始

株式会社Gerbera

株式会社Gerbera（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：吉岡歩真）が運営する、学生向け不動産キャリア支援サービス「ガクフドキャリア」は、2026年1月17日より、Osaka Metro御堂筋線にてつり革広告を開始いたしました。



本広告は、学生にとって「身近なのに、実はよく知られていない」不動産業界の魅力や可能性を伝えることを目的としています。その象徴として、今回のつり革広告では、あえて“逆さま”にデザインされたビジュアルを採用しました。





■ なぜ、つり革を逆さまにしたのか通学や移動の中で、毎日のように目にするつり革。しかし、その存在を「ただの背景」として見過ごしてしまっている人も少なくありません。「ガクフドキャリア」は、学生のキャリア選択における“思い込み”や“固定観念”を一度ひっくり返したいそんな想いから、視覚的に強い違和感を生む逆さまのつり革広告を制作しました。「不動産業界＝きつい、古い、難しそう」そんなイメージを持っている学生にこそ、一度立ち止まってほしい。そのきっかけとして、この広告があります。■ 学生に“届いてほしい”という強いメッセージ「ガクフドキャリア」は、学生が不動産業界を学び、理解し、好きになるためのキャリア支援サービスです。単なる就職紹介ではなく、業界理解・実務体験・企業とのマッチングを通じて、将来の選択肢を広げることを目指しています。今回のつり革広告も、“気づいた学生一人ひとりに、静かに、でも確実に届いてほしい”そんな想いを込めています。■ 掲載概要・ 掲載路線：Osaka Metro 御堂筋線・ 広告形態：つり革広告・ 掲載期間：2026年1月17日～（予定・1年間）※Osaka Metro御堂筋線 全編成のうち、1編成の一部車両に掲載されています。■ ご覧になる方へのお願い・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

◼️ Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

公式サイト：https://gerbera-group.com/(https://gerbera-group.com/)

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

YouTube：https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ(https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ)

Instagram：https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr)

総合お問合せ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)

メディアお問い合わせ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)