オフィシャルパートナーである横浜ビー・コルセアーズとのコラボレーション企画　ホームアリーナを舞台に、バスケットコート中央や選手入場ゲートで撮影も可能

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、横浜市をホームタウンとするBリーグ所属のプロバスケットボールチーム「横浜ビー・コルセアーズ」と、2023年よりオフィシャルパートナー契約を締結し、地域に根付いたスポーツ文化の振興支援のもと、当ホテル主催のクリスマスチャリティーへの積極参加などを通じて、地域貢献活動を推進しながら、良きパートナー関係を構築してまいりました。今年は新たなコラボレーション企画として、横浜ビー・コルセアーズの世界観を体感できるフォトウエディングプラン「横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディング」が誕生し、2026年2月1日（日）より予約受付を開始いたします。

本プランは、横浜を拠点に活動するプロスポーツチームとの人気企画「横浜スタジアム フォトウエディング」や「横浜FC フォトウエディング」に続く新プランです。横浜ビー・コルセアーズのホームアリーナである「横浜国際プール」を特別に貸し切り、ここでしか叶わない唯一無二のフォトウエディング体験をご提供いたします。バスケットコート中央に佇む印象的なワンシーンや、選手入場ゲートから颯爽と登場するおふたりのお姿、横浜ビー・コルセアーズのクラブマスコット『コルス（CORS）』との心温まるスリーショットなど、横浜ビー・コルセアーズの世界観を生かした撮影スポットを多数ご用意。また、海賊の力強さや結束を象徴するチームの盾型エンブレム前をバックにした撮影など記憶に深く刻まれる一日を演出いたします。加えて、ファンにはお馴染みの「海賊の鐘」のご利用やお二人のオリジナルイメージを会場内ビジョンへ投影するなど、多彩なオプションメニューも取り揃えております。ご衣装は、ホテル内のドレスショップ「FOUR SIS & CO.」にて、洗練された洋装・和装の中からお選びいただけるほか、専任のトータルコーディネーターが、ヘアメイクやブーケに至るまで、おふたりの想いに寄り添いながら、きめ細やかにサポートいたします。

横浜という街とスポーツが織りなす、特別な舞台。そのかけがえのない空間で紡がれる、おふたりだけの一日を、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、上質なホスピタリティとともにお手伝いいたします。

【横浜ビー・コルセアーズ フォトウエディングプラン 概要】

詳細を見る :https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/blogs/news/2026_01エンブレム前での撮影

■予約受付：2026年2月1日（日)よりご予約受付開始

■金額：１.「洋装基本プラン(1時間)」 330,000円

２.「和装基本プラン(1時間)」 374,000円

■プラン内容：撮影データ100カット（DVD-R 1枚）

施設内使用料、衣装（洋装・和装）

■撮影地：横浜国際プール

（選手入場ゲート・コート・ベンチ・VIPルーム）

横浜ビー・コルセアーズ ファン・ブースターの心を惹きつけるフォトウエディング

■オプション：

【オリジナル】

・会場内ビジョンへのデータ投影

・横浜ビー・コルセアーズ クラブマスコット「コルス（CORS）」との写真撮影

（希望選手1名からの直筆サイン色紙付き）

・「海賊の鐘」のご利用

・スモークジェット

・ご希望の選手からのお祝いメッセージ動画 など

【アルバム】

・シンプル 21cmスクエアタイプ／20P／20カット

・スタンダード A4横タイプ／20P／25カット

・プレミアム 30cmスクエアタイプ／20P／30カット

【映像】

・ダイジェスト映像（約5分） ・スナップスライドショー（約1分）

クラブマスコット「コルス（CORS）」とのスリーショットコート中央の主役となるおふたりシュートシーンなど、動きのあるカットも観客席でのワンシーン

備考：

※施設の使用状況により、撮影日を最終決定させていただきます。

ご要望を伺った上で、日程をご調整・ご相談させていただきます。

※表記の価格には消費税が含まれています。※写真はイメージです。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

ホテル公式ホームページ :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのお問合せ】

ウエディング担当 直通 045-411-1122 11:00～18:00（平日）/ 10:00～19:00（土日祝）

■ホテル公式ウエディングホームページ

【横浜ベイシェラトン ウエディング コンセプト概要】

ホテル公式ウエディングホームページ :https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/プラン詳細 :https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/blogs/news/2026_01

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズがお届けする結婚式は、時を重ねても色褪せることのない、心に残る特別な思い出を紡ぐ場所です。新郎新婦のおふたりはもちろん、これまでおふたりを温かく見守り、育んでこられたご両家や大切なゲストの皆様にとっても、かけがえのない一日となりますよう、心を込めてお手伝させていただきます。この大切な瞬間が、10年後も20年後も変わらず鮮明に皆様の心に刻まれますよう、おふたりらしさを大切にした結婚式を、時代に合ったおもてなしでご提案してまいります。

