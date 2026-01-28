中小企業のAI導入を後押し！３つの新施策でDXを加速

豊中市

豊中市は、市内中小企業の業務効率化や生産性向上、新たなビジネスモデル創出、販路拡大につなげるため、AI（人工知能）技術の導入・活用を支援する新たな施策を実施します。

同施策では、AI活用人材の育成にかかるセミナー受講費用の補助・AI活用に関する専門家の派遣・AI導入費用の補助の３つの支援策を新設。中小企業におけるDX推進や人手不足への対応が急務となる中、これらの支援策を通じてAI導入のハードルを下げることで、市内中小企業の競争力強化を後押しします。

新規支援策の概要

１．AIセミナー受講料補助金

事業者のAI活用人材の育成のため、令和8年2月以降に受講するAIセミナーや研修などを受講する際の費用を補助します。

■補助額：補助対象経費の3分の2（1事業者あたり累計10万円まで）

■申込期間：令和8年4月1日（水）から令和9年3月31日（水）まで

２．AIコンシェルジュ派遣事業

事業者のAI活用に関する課題に対し、豊中市と豊中商工会議所が連携してAI活用の専門家である「AIコンシェルジュ」を派遣。課題解決策の提示や、より良い業務環境の構築を支援し、AI導入を促進します。（1事業者あたり最大3回まで派遣可能）。

■申込期間：令和8年2月2日（月）から令和9年3月31日（水）まで

３．AI促進補助金

豊中商工会議所が派遣する、「AIコンシェルジュ」から提案されたAIを活用したソフトウェア等の導入に必要な経費の一部補助し、AI導入を後押しします。

■補助額：補助対象経費の2分の1（1事業者あたり累計10万円まで）

■申込期間：令和8年2月2日（月）から令和9年1月29日（金）

※上記3つの支援策の詳細については、市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/oshirase/aishiensaku.html