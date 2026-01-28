Wiz、体育会系学生むけ合同就職セミナー「スポナビキャリアセミナー」に出展！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2026年2月4日(水)に開催される体育会系学生向けの合同就職セミナー「スポナビキャリアセミナー」に出展します。2027年卒業予定の学生の方、体育会・スポーツ系の部活やクラブに所属している学生の方、ぜひWizブースへお越しください！皆さんにとって役立つ情報をご用意してお待ちしております。

Wizの出展日時・場所

■2月4日(水) 12:00 ～ 17:00

福岡：福岡国際会議場 2階多目的ホール

▼申し込みはこちら

https://job.sponavi.com/2027/seminar

「スポナビキャリアセミナー」とは

「スポナビキャリアセミナー」は、体育会・スポーツ系の部活やクラブに所属している学生を対象とした合同就職セミナーです。スポーツ活動に忙しくなかなか就活に打ち込めない学生が、効率的に多くの企業と出会える場として人気の就活イベントです。

出展背景

Wizは、プロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」と、プロバレーボールクラブ「アルテミス北海道」のオーナー企業として、スポーツ分野に積極的に携わっています。また、「東京都スポーツ推進企業認定」の取得や、社員・パートナー企業様向けの運動会を開催したり、スポーツを軸とした社内外の取り組みも行っています。スポーツを通して培われる「目標達成力」「忍耐力」「チームワーク力」は、社会で活躍するうえで欠かせない力であり、Wizが大切にしている企業文化とも深く通じています。こうした考えから、スポーツに関わってきた学生の皆さんを応援したいと考え、今回の出展に至りました。

セミナー当日のWizブース

Wizブースでは、事業内容や企業文化、求める人物像などを詳しくご紹介します。また、当日ブースにお越し頂いた皆様には、書類選考・グループディスカッション免除の特別フローもご案内しておりますので、ぜひお立ち寄りください！

こんな学生におすすめ

・2027年卒業予定の学生の方

・スポーツ系の部活・クラブに所属している学生の方

・インターンシップ、企業説明会に参加できる企業を探している学生の方

・IT業界に興味がある、活躍したいと考えている方

・成長意欲が高く、チャレンジ精神旺盛な方

・チームワークを大切にできる方

イベント概要

イベント名：スポナビキャリアセミナー

開催日時・場所：上記表をご参照ください。

対象：2027年卒業予定の体育会・スポーツ系の部活・クラブに所属している学生

参加費：無料

URL：https://job.sponavi.com/2027/

申し込み方法

下記URLからエントリーをお願いいたします。

https://job.sponavi.com/2027/seminar

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/