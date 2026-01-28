【NEMU RESORT】伊勢志摩の恵みあふれる里・海・森を育てるリゾート　～新たにピックルボールコートが誕生！～2026年4月18日リニューアルオープン

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社新設するヒルズヴィライメージ

三重県・伊勢志摩国立公園内に位置するNEMU RESORT（ネムリゾート）は、約250ha（東京ドーム約61個分）にもおよぶ広大な敷地を有し、豊かな森と穏やかな英虞湾（あごわん）の風景に囲まれ、四季折々に表情を変える自然の美しさを体感できるリゾートです。

このたびのリニューアルではNEMU RESORTのコンセプトである「伊勢志摩の恵みあふれる『里・海・森を育てるリゾート』」に基づき、「自然」、「体験」、「学び」をキーワードにお越しいただくお客様へ様々なご体験を提供いたします。

おすすめステイ

リニューアル概要はこちら :https://www.nemuresort.com/renewal/

1、【自然】緑に囲まれた大自然の中のヴィラでゆったりとした時間を過ごす

2、【体験】ファミリーでも安心して快適に楽しめる滞在環境

3、【学び】自然を舞台にした多彩なアクティビティ体験

4、【食事】心地よい空間で三重県の食材を活用したお料理を堪能

今回、合計18棟の新たな宿泊棟として誕生する「ヒルズヴィラ」「フォレストヴィラ」では、伊勢志摩の自然を身近に感じながら、プライベート感あふれる滞在をお楽しみいただけます。

丘の上に位置する「ヒルズヴィラ」からは、英虞湾や里山の風景を一望でき、時間とともに移ろう空や海の表情を眺めながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。一方、森に包まれるように佇む「フォレストヴィラ」では、木々の気配を感じながら、静かで落ち着いた滞在をお楽しみいただけます。

各ヴィラにはテラスとビューバスを備え、昼は自然の景色を、夜には澄んだ空に広がる星空を眺めながら、思い思いのリラックスタイムをお過ごしいただけます。テラスでは、三重県産の食材を中心としたバーベキューもお楽しみいただけ、自然に囲まれた空間での食事体験が滞在の思い出を彩ります。

また、各棟へは乗用車の乗り入れも可能で、各棟専用のランドカー（移動用カート）により、広大なNEMU RESORTの敷地内を快適にご移動いただけます。

2、【体験】ファミリーでも安心して快適に楽しめる滞在環境

これまで以上に、お子様連れのお客様にも快適にお過ごしいただける環境を整えています。

ホテル棟の「HOTEL NEMU」の館内にはキッズスペースを新設いたします。裸足で遊べたり、ボールプールなどもご用意しており、小さなお子様も安心して遊ぶことができ、ご家族それぞれが心地よく過ごせる滞在をサポートいたします。

ヒルトップハウス（2026年7月開業予定）には、眺望を楽しめるメインプールに加え、お子様も安心して利用できるキッズプールを備え、世代を問わず水辺でのひとときをお楽しみいただけます。

3、【学び】自然を舞台にした多彩なアクティビティ体験

広大な敷地と英虞湾に面した立地を活かし、NEMU RESORTでは自然を舞台にした多彩なアクティビティをお楽しみいただけます。

今回のリニューアルでは、新たにピックルボールコートを新設いたします。ピックルボールは、アメリカ発祥のスポーツで、パドルと呼ばれるラケットでプラスチック製のボールを打ち合う競技です。未経験者や運動が久しぶりの方でも気軽に楽しめることから、お子様からシニアまで幅広い世代で安全にプレイすることができます。家族や仲間とともに体を動かす、滞在中のひとときをお過ごしいただけます。

また、マリンタクシーによる海上移動や英虞湾を巡るクルーズ体験など、海を身近に感じられるアクティビティも用意しており、時間帯や天候に応じて多様な楽しみ方が可能です。夜には、星空観察もお楽しみいただけます。

さらに、今回のリニューアルで再整備された「里山水生園」を舞台に、自然観察や環境学習などの体験プログラムの実施も予定しています。多様性に富んだ水辺環境と里山の生態系を体感できる場として、春にはウグイスのさえずり、夏にはホタルの舞、秋にはドングリの実り、冬にはカモの姿など、四季折々の自然の営みを身近に感じながら、「自然環境との共生」を学ぶ滞在体験を提供いたします。

4、【食事】心地よい空間で三重県の食材を活用したお料理を堪能

「森に浮かぶレストラン」をテーマとし、自然豊かな森を借景にしたレストラン里海では、さらにスペースを拡充し、木漏れ日を感じさせる心地よい空間でお食事をご堪能いただけます。

三重県の里海の幸を活かし、四季折々の本格的な和食コースに加え、手軽に召し上がっていただける洋食のアラカルトメニューやお子様向けメニューを充実させ、世代を問わず楽しめる食の時間をお楽しみいただけます。さらに新たにレストラン里海でランチ営業を開始いたします。海の幸のパスタやお子様に人気のハンバーグなど、リゾートで気軽に楽しめる、NEMU RESORTならではの食体験を提供いたします。

なお、ホテル棟の「HOTEL NEMU」には、リニューアル後も、敷地内から湧く源泉の「潮騒の湯」、ミキモトコスメティックスと共同開発した「パールオーロラ風呂(真珠の湯)」「合歓の木湯」の3種の湯めぐりを楽しめる温浴施設「恵みの湯」や、パールスパなどがあり、心身ともにリラックスできる至福のひとときをお過ごしいただけます。

NEMU RESORTでは、今回のリニューアルを通じて、伊勢志摩の自然とともに過ごす滞在体験をより一層充実させてまいります。2026年4月18日のリニューアルオープンに向け、今後も新たな体験プログラムや施設情報を順次発表してまいります。どうぞご期待ください。

【特別プランのご案内】4月18日 リニューアルオープン前の早期予約で20%OFF！（公式HP・お日にち限定）

リニューアルオープン第2弾のスペシャルプランが誕生しました！早期予約で20％OFFの特別価格で提供します。ぜひ、この機会にご利用ください。

■宿泊期間 2026年4月18日(土)～2026年9月30日(水)

■販売期間 2026年1月28日(水)～2026年4月17日(金)

■プラン内容： 1泊夕朝食付・1泊朝食付・素泊まりプラン

■ 予約方法： https://www.nemuresort.com/plan/

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3