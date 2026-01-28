鳴門市役所

協定書の概要

目　的


鳴門市と株式会社阿波銀行が密接な連携のもと、持続可能な観光の実現に寄与することを目的とします。


協定の事項


(1)　持続可能な観光の普及啓発に関すること。


(2)　事業者間の情報・意見交換の場づくりに関すること


(3)　データの収集・分析に関すること。


(4)　持続可能な観光への取組を進める事業者の支援に関すること。


(5)　その他、目的を達成するために必要なこと。


持続可能な観光とは？（日本版持続可能な観光ガイドラインより）


訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適応しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光を指します。


協定締結式

日　時


２月４日（水）午前10時15分～10時30分


場 所


鳴門市役所３階　第１応接室


出席者


【株式会社阿波銀行】


常務取締役　


伊藤　輝明　氏



執行役員　鳴門支店　支店長　


忠津　聡　氏



地方創生推進部　部長　


矢西　知也　氏



地方創生推進部サステナビリティ推進課　経営役　


青木　伸太郎　氏



【鳴門市】


鳴門市長　


泉　理彦



副市長　　


谷　重幸


