【徳島県 鳴門市役所】株式会社阿波銀行との「鳴門市における持続可能な観光の推進に関する協定」締結式開催
鳴門市役所
協定書の概要
目 的
鳴門市と株式会社阿波銀行が密接な連携のもと、持続可能な観光の実現に寄与することを目的とします。
協定の事項
(1) 持続可能な観光の普及啓発に関すること。
(2) 事業者間の情報・意見交換の場づくりに関すること
(3) データの収集・分析に関すること。
(4) 持続可能な観光への取組を進める事業者の支援に関すること。
(5) その他、目的を達成するために必要なこと。
持続可能な観光とは？（日本版持続可能な観光ガイドラインより）
訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適応しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光を指します。
協定締結式
日 時
２月４日（水）午前10時15分～10時30分
場 所
鳴門市役所３階 第１応接室
出席者
【株式会社阿波銀行】
常務取締役
伊藤 輝明 氏
執行役員 鳴門支店 支店長
忠津 聡 氏
地方創生推進部 部長
矢西 知也 氏
地方創生推進部サステナビリティ推進課 経営役
青木 伸太郎 氏
【鳴門市】
鳴門市長
泉 理彦
副市長
谷 重幸
お問い合わせ
鳴門市役所 産業振興部 観光振興課
☎088-684-1745