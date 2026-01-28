大阪城公園『梅林散策』×『ホテル美食』。1,245本の梅が彩る、大人の贅沢な早春のひとときを。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

観梅シーズン到来～ホテルおすすめランチ特集～

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/event/plumgrove/

桜の開花を待つ間に見頃を迎える、大阪城公園の梅。ホテルニューオータニ大阪では、105品種・1,245本の梅が咲き誇る絶景の散策ルートを愉しんだ後に、ホテルでゆっくりと“梅の余韻”にひたる特別ランチコースを2026年2月1日(日)～28日(土)の期間限定で販売いたします。

大河ドラマでも注目を集める大阪城と紅白の梅が織りなす絶景。

冬の澄んだ空気の中に、ほのかに漂う梅の香り。一歩足を踏み入れれば、そこには天守閣を仰ぎ見る絶景と、1,245本の梅が織りなす紅白の絨毯が広がります。西日本屈指のスケールを誇る大阪城公園の梅林では、寒さを乗り越え力強く咲く梅の花々が、一足早い春の訪れを告げてくれます。都会の喧騒を忘れ、歴史の息吹を感じながら、美しい花々に癒される優雅な散策をお愉しみいただけます。

※大阪城梅林特設ページ

https://www.osakacastlepark.jp/flower/plum_grove2026.html

【けやき】大阪城を望む特等席で味わう“食の観梅”。大阪城天守閣と梅の香りを五感で愉しむ。

梅花旬菜ランチコース

梅林散策の後は、ホテル最上階の特等席で“食の観梅”を。鉄板焼「けやき」では、梅の酸味とバターのコクが魚の旨味を最大限に引き出す「鮮魚の鉄板焼 梅香るバターソース」や、メインには厳選された「国産牛サーロイン」や「国産牛フィレ」をご用意。さらに、大阪の地で育まれた希少なブランド米「にこまる」を炊きたての御飯で。地元の恵みと春の香りが織りなす、贅沢なフルコースをご堪能ください。

【SAKURA】まるで天空に浮かぶ観覧席。眼下に広がる梅林と天守閣が織りなす絶景を独り占め。

Printaniere ～プランタニエール～

フランス料理「SAKURA」では、地上18階のパノラマビューとともに、厳選された旬の食材にフランス料理の伝統とモダンを融合させた至福のコースをご用意いたしました。前菜には、脂の乗った旬の寒ブリを柑橘の香りで爽やかに仕立てた「柑橘薫る寒ブリのマリネ」を。メインディッシュの「仔牛ロース肉のロティ」は、しっとりと柔らかな肉質と上品な旨味が特徴です。窓一面に広がる梅林の紅白とリンクするような華やかな盛り付けが、特別なランチタイムを演出します。

まるで天空から梅林を眺めるような開放的な空間で、最高峰のフレンチとともに優雅なひとときをお過ごしください。

【大観苑】梅林散策で歩き疲れた体に染み渡る、温かな点心と王道中国料理の癒やし。

梅香萬福コース

中国料理「大観苑」からは王道メニューに梅の風味を巧みに取り入れた、目にも鮮やかな品々が登場。プリプリの食感とともに爽やかな香りが広がる「海鮮の梅風味炒め」や、じっくりと柔らかく仕上げた「梅肉入り豚バラ肉の醤油煮込み」は、梅の酸味が素材の旨味を最大限に引き立てる職人技が光る逸品です。お食事の締めくくりには、ほのかな甘みと酸味が心地よい「梅プリン」をご用意いたしました。

散策の心地よい疲れを癒やしてくれる温かな点心とともに、この時期だけの“梅の余韻”を本格上海料理でご堪能ください。

※大観苑に限り、ディナーでもお愉しみいただけます。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

観梅シーズン到来～ホテルおすすめランチ特集～

https://www.newotani.co.jp/osaka/event/plumgrove/(https://www.newotani.co.jp/osaka/event/plumgrove/)

[期間] 2026年2月1日（日）～28日（土）

[時間] けやき 11:30～14:30

SAKURA 11:30／13:30

大観苑 11:30～14:30 / 17:00～20:00

[料金] 梅花旬菜ランチコース \9,500（けやき）

Printaniere ～プランタニエール～ \8,900（SAKURA）

梅香萬福コース \6,500（ディナーご利用時は金額が異なります。）

※サービス料別

[場所] ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

鉄板焼「けやき」・フランス料理「SAKURA」（18階）

中国料理「大観苑」（3階）

[お問合せ] Tel: 06-6949-3228（鉄板焼「けやき」直通）

Tel: 06-6949-3246（フランス料理「SAKURA」直通）

Tel: 06-6949-3215（中国料理「大観苑」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。