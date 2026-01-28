広報誌「ミズトキ Vol.15」を発行　クイズで学ぶ水道・下水道

豊中市

豊中市上下水道局は、「水」に親しみと関心を持ってもらうことを目的に、広報誌「ミズトキ Vol.15」を発行します。今回のテーマは「水道・下水道クイズ」です。

クイズを通して、豊中市が行っている水道水の安全管理や安定供給を支える取り組み、災害時の備えなどを分かりやすく紹介します。あわせて、水道・下水道に関する知識を深められるコラムも掲載しています。

豊中市上下水道局広報誌「ミズトキ」

平成22年度から年1回発行。タイトルの「ミズトキ」は、「水(ミズ)を使ってホッとする時間(トキ)」から。主に子育て世代をターゲットに、食・住・環境・健康・防災など、水に関わるさまざまなテーマについて、柔らかいタッチの誌面で紹介しています。

ミズトキの概要

- 配布開始日： 2月５日（木）- 配布方法：市役所、公民館、図書館、体育館などの公共施設などで配架幼稚園・保育所・こども園、小・中学校で配布- 発行部数：43,000部（A4判・8ページ フルカラー）

市ホームページからも閲覧できます。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jogesuido/okyakusama_joho/koho_keihatsu/koho_pamphlet/mizutoki.html

≪主な内容≫

水道・下水道クイズ

・[水道編] 水道水は、そのまま飲んでもいい？

・[コラム] 水道水って高いってホント？

・[下水道編] 下水道に流してもいいものは？

・[コラム] 下水道の役割って何だろう？ ほか