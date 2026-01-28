「盗まれてからでは遅い」株式会社AI Forward、量子コンピュータの脅威からデータを守り抜く『耐量子暗号・移行支援サービス』を提供開始

株式会社AI Forward

株式会社AI Forward（本社：東京都中央区、代表取締役：寺園 諒雅、以下「当社」）は、一般社団法人日本量子コンピューティング協会（本部：東京都中央区、代表理事：高野 秀隆、以下「日本量子コンピューティング協会」）との提携により、将来的な量子コンピュータによる暗号解読リスク（量子脅威）に即応する「耐量子計算機暗号（PQC）移行支援サービス」を、2026年1月28日より提供開始いたします。

本サービスは、日本量子コンピューティング協会の厳格な基準に基づく日本初の「耐量子セキュリティ認証マーク」付与を含めた包括的な移行支援を行うもので、企業の重要資産を「将来の解読」から守るための新たなセキュリティ基準を提示します。

■ 背景：国家間のデータ争奪戦と「今盗み、後で解読する」不可逆的な脅威

現在、地政学的な緊張が高まる中、日米中をはじめとする国家間で経済安全保障の根幹をなす「データ」の争奪戦が激化しています。その影で最も深刻な脅威となっているのが、「Harvest Now, Decrypt Later（今盗み、後で解読する）」と呼ばれる攻撃手法です。

攻撃者は、現時点では解読不可能な機密通信をあらかじめ大量に収集・蓄積しており、高性能な量子コンピュータが実用化された瞬間に、過去に遡ってすべての機密を暴こうとしています。「一度盗まれたデータは、量子時代の到来後に暗号を強化しても守ることはできません」

内閣府および内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）が推進する「量子セキュリティ戦略」や「PQCへの移行工程表」においても、このHNDL攻撃への懸念と早期移行の重要性が明記されています。当社は、量子時代の到来を待ってからでは「手遅れ」となるこの問題に対し、日本企業の重要資産を保護するための最終防衛線を構築します。

■ サービス概要と導入メリット

政府の推進方針に沿った高度な耐量子計算機暗号（PQC）への移行を、企業の各フェーズに合わせて提供します。

1. Webサイト・Webアプリの耐量子移行（認証マーク発行）

既存のWebサイト／Webアプリを最新の耐量子アルゴリズムへ移行し、日本量子コンピューティング協会発行の「耐量子セキュリティ認証マーク」を付与します。

初期導入費用： 150,000円（税別）

保守費用： 20,000円／月（税別）

メリット： 協会認定マークによる信頼の可視化、最新ブラウザ環境での信頼性担保、将来の緊急改修コストの回避。

※認証マークのデザイン・仕様は変更となる可能性があります。

2. 次世代VPN・リモートアクセス環境の耐量子移行

クラウドと物理拠点を結ぶ通信路を「将来も解読不能なトンネル」へ再構築。テレワーク環境における盗聴・蓄積リスクを排除します。（個別見積）

3. メール・電子署名（S/MIME）の耐量子移行

なりすましや改ざんを完全に防ぐ、耐量子仕様の電子証明書の導入を支援。（個別見積）

4. 暗号アセット点検（インベントリ調査）＆コンサルティング

NDA締結の上、社内の暗号化リスクを総点検。政府のロードマップに沿った移行計画を策定します。（個別見積）

■ 代表者・役員コメント

一般社団法人日本量子コンピューティング協会 代表理事 高野 秀隆

「量子コンピュータの社会実装を見据えたとき、セキュリティは“後追い”で対応できる領域ではありません。当協会は、日本の産業界が量子時代においても国際的な信頼と競争力を維持するため、明確で実効性のある基準づくりを進めてきました。

AI Forward社との提携により、その基準を『耐量子セキュリティ認証マーク』という形で可視化し、企業が具体的な行動に移せる環境を整えられたことを大変意義深く感じています。

本認証が、日本企業のセキュリティ水準を示す新たなスタンダードとして社会に定着することを期待しています。」

株式会社AI Forward 代表取締役 寺園 諒雅

「量子コンピュータによる暗号解読の脅威は、将来の仮定ではなく、“今この瞬間に流れているデータ”に対する現実のリスクです。

『今盗み、後で解読する』という攻撃に対しては、量子時代の到来を待ってから対策を講じても意味がありません。一度流出した情報は、決して取り戻すことができないからです。

弊社は、日本企業が世界に先駆けて耐量子セキュリティへと舵を切り、国際社会から継続的な信頼を得られる環境を整えるため、本サービスを立ち上げました。

本取り組みが、日本のデジタル資産を守る“最後の防衛線”となることを目指しています。」

株式会社AI Forward 最高技術責任者（CTO） 末永 陽士

「技術的な観点で最も重要なのは、既存システムへの影響を最小限に抑えながら、将来の量子脅威に確実に備えることです。

本サービスでは、NISTが標準化を進めるML-KEMやML-DSAといった最新の耐量子アルゴリズムを、従来暗号と組み合わせたハイブリッド方式で実装することで、実用性と安全性の両立を実現しています。

利便性を損なうことなく、量子時代のセキュリティ要件を自然に満たす――そのための現実的かつ高度な移行パスを、私たちは提供します。」

■ 組織概要

【株式会社AI Forward】

会社名：株式会社AI Forward（アイフォワード）

所在地：〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7-19 第35イチオクビル 4階 12

代表者：代表取締役社長 寺園 諒雅

資本金：2,000,000円

設立：2024年7月26日

事業内容：生成AI／機械学習を活用したAIソリューション開発、Web・アプリケーション開発、AI導入コンサルティング、リユースPC販売、次世代サイバーセキュリティ・PQC（耐量子計算機暗号）導入支援 など

WEB：https://aiforward.jp/(https://aiforward.jp)

【一般社団法人日本量子コンピューティング協会】

名称：一般社団法人日本量子コンピューティング協会（Japan Quantum Computing Association／JQCA）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者：代表理事 高野 秀隆

設立：2023年6月27日

事業内容：量子コンピューティング技術の普及啓発・人材育成、研究支援、産学官連携、量子セキュリティ等の基準策定および認証事業 など

WEB：https://jqca.org/(https://jqca.org)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社AI Forward 広報担当

E-mail：info@aiforward.jp