『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』にてXREALブース出展 が決定
AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年1月30日（金）から4月5日（日）まで、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」にて開催する「攻殻機動隊」全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』にて、XREALブースを出展することをお知らせいたします。
当ブースでは、XREALのARグラスを通して、まるで作品の「電脳世界」にいるかのような迫力あるAR体験をお楽しみいただけます。本イベントを記念した関連商品を会場にて初展示いたします。
また、今回の開催を記念してSNSフォロー&リポストプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■展示ブース概要
イベント名：攻殻機動隊展 Ghost and the Shell
開催期間：2026年1月30日（金）～ 4月5日（日）
場所：虎ノ門ヒルズステーションタワー 45階 TOKYO NODE アライバルホール
展示内容：
・ARグラスによる電脳世界没入体験
・「XREAL × 攻殻機動隊」コラボレーション関連商品展示
※展示内容は状況により変更される場合がございます。
＜第一弾 フォロー&リポストプレゼントキャンペーン＞
「攻殻機動隊展」開催を記念してXREAL公式SNSにて、オンライン抽選キャンペーンを実施します。
キャンペーン期間：2026年1月28日（水）～ 2月15日（日）
賞品：「攻殻機動隊展」入場チケット2枚組（当選：20名）
キャンペーン参加方法：
STEP 1 - 公式アカウント「@XREALJapan」 をフォロー
STEP 2 -対象のキャンペーン投稿をリポスト
※当選者にはXREAL公式アカウントよりご連絡いたします。
※キャンペーンへのご参加はお一人様1回限りとなります。
※内容は予告なく変更となる場合があります。
【攻殻機動隊とは】
1989年に漫画家・士郎正宗が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体（サイボーグ）の草薙素子。階級「少佐」の彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語である。リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察していて多くのクリエイターたちに影響を与えた。その後1995年に押井守が監督を務めた劇場アニメーション『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』、2002年に神山健治が監督を務めたテレビアニメーション『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』、2013年に黄瀬和哉が総監督を務めた劇場アニメーション『攻殻機動隊ARISE』、2017年にハリウッド版実写映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』、2020年に神山健治、荒牧伸志のダブル監督で制作された配信アニメーション『攻殻機動隊 SAC_2045』が発表された。そして2026年には監督にモコちゃん、シリーズ構成・脚本に円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督に半田修平、アニメーション制作：サイエンスSARUによる新作テレビアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送を控えている。『攻殻機動隊』は劇場アニメーション、テレビアニメーション、ゲームなど様々な広がりを見せるが、それぞれ漫画とは違った独自の物語、解釈や表現で展開されている。
【会場・開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/70978/table/242_1_b26947956d30ab956b2ac3bbf5279b5c.jpg?v=202601280821 ]
■XREALについて
XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。
ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。
ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。
それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。
