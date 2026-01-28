花粉シーズンを前に、UV除菌99.99%の小型衣類乾燥機に新モデル登場

株式会社ACROVEUV除菌99.99%、花粉除去率96.6%、SunRuck小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」

一芸特化型家電を多く展開するプライベートブランドSunRuck（サンルック、本社：宮城県大河原町）は、本日1月28日「衣類乾燥機の日」に、高性能小型衣類乾燥機の新モデル

「Smart Cube Dryer」の全貌を公開しました。

本商品は、花粉シーズンに嬉しい花粉除去率約97%です。また、高温乾燥によるUV除菌99.99%も実現し、部屋干し臭を激減します。

共働き世帯が全体の約7割を占め※1、仕事と家事を両立する忙しい現代人へ、天候・花粉・PM2.5に左右されずに、花粉・菌・生乾き臭を抑制する「Smart Cube Dryer」は2月28日（土）よりクラウドファンディングMakuakeで先行発売します。

◆5つの悩みを「Smart Cube Dryer」が解決！

◆電気コンセント式小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」製品概要

◆商品特徴

商品詳細は先行情報公開ページへ :https://www.sunruck.com/sr-asmn307c-lp/最大20枚のタオルを一気に乾燥するSunRuck小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」天候に左右されずにいつでも乾燥！臭い・花粉・菌を抑制する、Smart Cube Dryer（SunRuck）- 部屋干し臭を激減※2 ：UV除菌99.99%と高温乾燥で菌の繁殖を抑制- 花粉除去率96.6%※3- レベル5の激臭も抑制※4 ：衣類についたペット臭も臭気強度差4.0と激減- 急速乾燥で時短家事を実現：ワイシャツ1枚約20分のスピード乾燥- シワ軽減モードを搭載 ：すぐに取り出せない時も、正逆回転でシワ軽減電気コンセント式なので、設置工事不要で置く場所に困らない。コンパクトな衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」- 製品名 ：Smart Cube Dryer- 容量 ：3kg- カラー ：ホワイト/グレー- サイズ ：(約)48×40×57.5cm- 重量 ：(約)15.8kg- 消費電力 ：800/850W- 電源コード ：(約)1.4m最大タオル20枚の大容量3kg天日干しより衣類を優しくケアワイシャツ1枚たった20分でふんわり衣類ごとに分けられる多彩なモード夜間稼働も安心の静かな稼働音専用アタッチメントで靴も乾燥可能

・設置工事不要の電気コンセント式コンパクトな衣類乾燥機

・最大タオル約20枚を一度に投入できる大容量3kg

・乾燥ムラと衣類摩擦ダメージを抑える内壁のダイヤモンドカット構造

・静音性に優れ夜間稼働も安心

・Tシャツ、ダウン、ウールなど衣類に合わせた豊富な乾燥モードを搭載

・乾き具合を自動検知して最適乾燥を提供するインテリジェント乾燥

・ペット毛や微細なホコリまで徹底捕集する多段階フィルター

・服だけではなく靴も乾かせる専用アタッチメント付

◆参考：SunRuckシリーズ受賞・ランキング実績

- mybest「一人暮らしにおすすめの衣類乾燥機」1位 ※5- Amazon 衣類乾燥機売れ筋ランキング1位 ※6- 楽天 衣類乾燥機 週間・デイリーランキング1位 ※7- Yahoo!ショッピング 衣類乾燥機 年間ランキング1位 ※8

※1：「令和６年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」

（https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf）

※2【試験名】除菌性能試験【試験依頼先】Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.【受理番号】B260106-01【報告番号】FB260106-01【試験方法】試験負荷（標準シャツ）、試験片（100mm×100mm）及び対照サンプル片を高圧滅菌後、各サンプルに1mLの菌液を均一に塗布。試験片を試験負荷の背面中心に配置し、電源を入れ「除菌UV」キーをオンにして240分間運転。試験終了後、試験片を取り出し、生菌数測定法にて残留生菌数を測定。【試験結果】3種の試験菌（大腸菌、黄色ブドウ球菌、白色カンジダ） 除菌率99.99%

※3【試験名】花粉除去試験【試験先】自社検査【試験方法】ポリエステル100％の布に疑似花粉（染色石松子）を付着させる。マイクロスコープで付着した部分を撮影し範囲内の疑似花粉をカウントする。タイマーモードで衣類乾燥機を運転させ、同じ場所を再度マイクロスコープで撮影し疑似花粉をカウントする。【試験結果】花粉除去率96.6%を確認

※4【試験名】脱臭性能試験【試験先】Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd.【試験方法】QB/T 5958-2023に準拠。ペット臭模擬混合液（ヘキサナール、イソ吉草酸等）を付着させた試験布を乾燥機に入れ、1サイクル運転させる。6名の臭気判定員が臭気強度を6段階で評価し、対照群と比較して減少度合いを算出する。【試験結果】臭気強度差4.0（強度5.0から1.0へ低減）を確認

※5：2026年1月27日時点

※6：2025年12月5日時点

※7：2025年4月16日時点

※8：2026年1月1日時点

◆SunRuckとは

https://www.sunruck.com/

宮城県大河原町の家電メーカーです。太陽が大勢のお客様を照らし、お客様の生活をより便利で快適に明るくしたい思いで、くらしに役立つ製品を展開しております。冷蔵庫の「冷庫さん」、水拭きモッパー「洗いさん」、衣類乾燥機「乾きくん」などシンプルで便利なモノをテーマに、リーズナブルな商品を提供しております。

◆販売元：イー・エム・エー株式会社の概要

https://www.emacom.jp/

1997年に宮城県で創業したプライベートブランドの輸入、企画、販売までを行うメーカー兼商社です。東北・宮城県を中心に、家電の「SunRuck」、アウトドアブランド「Land Field」、ほかにも美容品ブランド「FASCINATEBEAUTY」を展開しております。リーズナブルな価格設定ながらもクオリティの高い商品を販売、さらに充実したアフターサービスが支持され楽天市場の「月間優良ショップ」を複数回受賞しております。

2023年5月にACROVE ECロールアップ事業により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2025年12月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」