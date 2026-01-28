PerkUP、「2025年版 コワーキングスペース・コミュニティスペース関連サービスカオスマップ」を公開

PerkUP株式会社

PerkUP株式会社（本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：浅生亜也・斉藤晴久、以下「PerkUP」）は、このたび、「2025年版 コワーキングスペース・コミュニティスペース関連サービスカオスマップ」（以下「カオスマップ」）を公開しました。当該カオスマップは、急速に進化する働き方を背景に、フレキシブルな働き方を実践する人々の多様なニーズに応える場の持つ様々な価値を可視化したものです。

■ 背景

PerkUPは、「旅が未来を豊かにする世界」をビジョンに掲げ、「人と地域の出会いを科学する」をミッションとして、法人向け合宿、オフサイト研修、ワーケーションなどの場をつなぎ、新しい出会いや学びの機会を創出しています。PerkUPは、2025年9月に、より広範に、機会を提供していくことを目的に、4つの法人を吸収合併しております。

参照：PerkUP、ビジョンである「旅が未来を豊かにする世界」の実現加速化に向けた体制強化のため4社を吸収合併 | PerkUP株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000066428.html)

近年、リモートワークや副業・兼業の普及、スタートアップや新規事業創出の活発化、さらに地方創生や官民共創の広がりを背景に、コワーキングスペースやコミュニティスペース、イノベーション拠点は全国各地で急速に多様化・高度化しています。かつては「働く場所の代替」というイメージが強かったコワーキングスペースも、現在では、事業創出やスタートアップ支援、地域内外の人材交流、社会課題解決や特定属性への支援など、拠点ごとに異なる役割と価値を担う存在へと進化しています。

一方で、拠点の数や種類が増えるにつれ、「それぞれの拠点がどのような目的で運営され、どのような価値を提供しているのかが分かりにくい」、「コワーキングやコミュニティの拠点を作りたいが、どんなコンセプトで作っていくか定まらない」といった声も多く寄せられるようになりました。

PerkUPは、本調査を当社が有するコワーキングネットワークプラットフォーム「TeamPlace」の事業運営に関連するものと位置づけて行いました。

「TeamPlace」は、企業・自治体・金融機関・運営事業者・コワーキングを利用したいフリーランスなど多様なステークホルダーが、日本のワークスペース・共創拠点の現在地を理解し、目的に応じた活用や連携を検討する際の一助となるべく、本カオスマップを作成いたしました。全国のコワーキングスペース、コミュニティスペース、および関連するイノベーション拠点や支援サービスを対象に、「どのような機能・提供価値を持つ拠点なのか」という視点から体系的な整理を行い、カオスマップとして可視化しております。

■ カオスマップの特徴：6つの「提供価値」で整理

本カオスマップでは、全国のコワーキングスペース、コミュニティスペース、および関連するイノベーション拠点や支援サービスを対象に、「どのような機能・提供価値を持つ拠点なのか」という視点から体系的な整理を行いました。全国のワークスペース・共創拠点を、提供価値ベースで以下の6つのカテゴリーに整理し、カオスマップとして可視化しております。

- 質の高い働く場所の提供業務効率・快適性を重視した、生産性・快適性価値を提供する拠点。個人から法人まで幅広く利用可能で、フリーランスなどの個人や小規模チームのオフィスや法人のサテライトオフィス、拠点分散の受け皿として機能します。- 共創・スタートアップ支援起業・新規事業・社会実装など、事業を「生み・育て・加速させる」支援型拠点。企業、スタートアップ、自治体、金融機関が交わるイベントやプログラムを実施するなど、創業期に必要な各種支援を価値にしています。- つながり・交流人と人、地域と地域をつなぐ、関係性・越境価値を生み出す拠点。B2C（個人）とB2B（企業）が混在し、コミュニティ形成や関係人口拡大の機会を創出します。- 特定属性・専門領域へのインパクト創出特定のテーマや属性に対して専門性と支援を集中させ、継続的なインパクトを生む拠点。共通課題、共通関心を軸に深い関係性が生まれることを期待できます。- 団体受入法人や団体の合宿・研修・オフサイトミーティング・ワーケーションなどの利用に対応する施設。- 周辺サービス物理的な拠点を横断し、ワークスペースの価値を拡張するサービス。

■イベント告知

PerkUPが運営する「TeamPlace」は、一般社団法人コワーキングスペース協会 代表理事の星野様をお迎えして、カオスマップ解説イベントを2026年2月20日（金）にオンラインにて開催いたします。

イベントでは、カオスマップの構造やカテゴリ設計の意図をひも解きながら、「なぜ今、このような整理が必要なのか」、「このマップを、個人・企業・運営者・自治体はどのように活用できるのか」について解説します。

自分に合った働く場を探す個人の方にとっては、次の一歩につながる“場”と出会うための羅針盤として。

チームビルディングや合宿、地域連携を検討する企業の皆様にとっては、「結束を深める場」「共に価値を生むパートナー」を見つけるための視座として。

また、運営者や自治体の皆様にとっては、個人だけでなく「チーム」を呼び込み、関係人口を創出するためのヒントとなることを目指しています。

カオスマップを「眺める」だけでなく、働き方とワークプレイスのこれからを読み解く場として、ぜひご参加ください。

【開催概要】

日時：2026年2月20日（金） 12:00-13:00

開催形式：オンライン

参加費：無料

ゲスト：一般社団法人 コワーキングスペース協会 代表理事 星野様

対象：

・コワーキングスペース運営者

・コワーキングや共創、コミュニティスペースを検討している方

・自治体・地域事業者・地域連携に関心のある方

・企業の人事・総務・研修担当者

・合宿・ワーケーションを検討している企業

■コメント

監修：一般社団法人 コワーキングスペース協会 代表理事 星野邦敏様

「一般社団法人コワーキングスペース協会」は、時代の変化に対応したコワーキングスペース業界の健全な成長を通じて、時間と場所を共有する利用者の良質なコミュニティ形成を支援し、社会全体の発展と生産性の向上に寄与することを目的として2017年に設立された非営利型の業界団体となります。

コワーキングスペース施設において、コロナ禍に広がった無人化・省人化の流れから、近年は施設運営のDX化・効率化の流れは残しつつ、企業同士の共創や個人間の交流など、イノベーションやコミュニティが生まれる施設運営が再び注目されるようになってきました。

コロナ禍以前は、ゼロからイチの創業や地域活性化の流れが多くありましたが、コロナ禍以後は、よりスケールを目指すスタートアップやオープンイノベーションの流れが都市部に限らず地方においても出てきたという特徴があり、それに伴い、施設内に常駐するコミュニティマネージャーや支援機関などソフト面の価値もより高まってきています。

今回の「2025年版 コワーキングスペース・コミュニティスペース関連サービスカオスマップ」は現在の社会情勢やコワーキングスペース業界の変化を感じ取れるかと思います。コワーキングスペース業界は日本においては2010年から始まりました。カオスマップが業界の「今」と「これから」を読み取る資料の一助となれば幸いです。

カオスマップに関して

本カオスマップは一般社団法人 コワーキングスペース協会監修の下、PerkUP株式会社が独自に作成したものであり、網羅性や正確性を完全に担保しておりません。ロゴの大きさや配置、掲載数に関しては、業界のシェアとの関連性は一切ございません。今後も不定期で更新を実施してまいります。

カオスマップに関するお問い合わせは、お手数ですが以下の当社ホームページお問い合わせフォームよりご連絡ください。

TeamPlaceとは

「人でつながる」ワークプレイスプラットフォームです。ワークプレイスの空間や関わる人を可視化し、人のつながりや新しいコラボレーションを生むきっかけを提供します。

地域内の複数のワークプレイスで使用できる『TeamPlaceパス』、サブスク型の全国パス『AnyWhereパス』、2024年7月から場・人・コトをつなげる顧客関係管理システム『TeamPlace.CRM』を販売開始いたしました。

「人でつながる」ワークプレイスプラットフォーム 『TeamPlace』3つの特徴

Search：自分の価値観やニーズに応じて、働きたい場所やつながりたいユーザーを探せます

Connect：気になるワークプレイスやユーザーにつながることができます

Collaboration：そのつながりがユーザーにとってのTeamとなり、新しいコラボレーションが生まれるきっかけになります。

Webサイト： https://team-place.com/

TeamPlaceパス：https://team-place.com/pass

PerkUP株式会社について

VISION: 旅が未来を豊かにする世界 Journeys that shape the future

MISSION: 人と地域の出会いを科学する Reimagining the way people and places connect

会社名 ：PerkUP株式会社（PerkUP, Inc.）

所在地 ：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

設 立 ：2020年9月2日

代表名 ：共同代表CEO 浅生亜也、COO 斉藤晴久

企業サイト：https://perkup.life

事業内容：プラットフォーム事業および運営ソリューション事業