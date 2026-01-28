HIX.AIは「AI記事作成」機能を強化──複数AIモデル対応で、SEO記事の品質と生成効率が向上

INNOVATE AI PTE. LTD

AIライティングツール HIX.AI(https://hix.ai/ja/ai-article-writer) は、2026年1月28日（水）に「AI記事作成」機能の大型アップデートを実施しました。本アップデートでは、複数の高性能AI会話モデルを新たに追加し、SEO記事作成・Web記事作成・ブログ記事作成における生成速度・文章品質・情報精度を大幅に向上させています。

これにより、コンテンツマーケティング担当者、Webメディア運営者、SEO担当者、ライターの記事作成効率と成果最大化を強力に支援します。

■ HIX.AI「AI記事作成」とは？

HIX.AIのAI記事作成は、キーワードやテーマを入力するだけで、高品質なSEO記事やWeb記事を自動生成できるAIライティング機能です。検索意図を考慮した構成設計、自然な日本語表現、論理的な文章構成をAIが自動で行い、記事作成にかかる時間・工数・外注コストを大幅に削減します。

また、生成される記事は常に最新の情報をもとに作成され、検索エンジンにも配慮した構成となっています。すべてのコンテンツは信頼できる参考資料に基づいて生成されており、情報の正確性が担保されています。

対応可能な主な用途：

■ HIX.AI「AI記事作成」のアップデート概要（2026年1月）

- SEO記事作成- Webメディア向け記事作成- ブログ記事作成- 商品・サービス紹介記事- 比較・レビュー記事- Amazon 製品概要- 単品 Amazon 商品レビュー- 一般商品まとめ- 単品製品のレビュー- 製品の比較- ハウツーガイド

対象製品：HIX.AI「AI記事作成」

更新日：2026年1月

1. 複数の高性能AIモデルを新たに追加

ChatGPT-5.2を新たに追加され、Gemini 3 Flash 、 GPT-5.2 Pro 、 DeepSeek-V3.2 、Claude Sonnet 4.5 、Haiku 4.5 、Opus 4.5などのAIモデルにも対応し、用途や目的に応じて選択可能となり、記事ジャンルやトーンに最適化したコンテンツ生成が可能になりました。

2. 記事生成スピードの大幅向上

処理パフォーマンスを最適化し、長文SEO記事でも短時間での生成を実現できます。記事作成にかかる時間を大幅に削減します。

3. 日本語表現の自然さ・可読性を改善

日本市場向けに日本語出力を最適化し、機械翻訳のような不自然な表現を抑えた、読みやすいWeb記事を生成できます。

4. 事実性・文脈理解力の強化

情報の整合性や前後文脈の理解精度を改善し、SEO記事作成における信頼性・説得力を向上させました。

今回のアップデートで実現したユーザー価値：

▶ 記事作成スピードの向上

▶ SEOに強い記事を安定して生成

▶ 修正・編集工数の削減

▶ コンテンツ制作コストの最適化

■ HIX.AIで記事を作成する方法

記事作成を開始

ステップ1. 上のボタンをクリックしてHIX.AIにアクセスしてログインします。

ステップ2. プロンプトを入力欄に入力し、必要に応じてドキュメントをアップロードできます。出力の長さや形式（Markdown／リッチテキスト）を選択します。

ステップ3. 内容に応じて、AIが関連情報や参考資料を自動でリサーチします。必要な参考文献、画像、アウトラインを生成します。確認した後、「続く」を選択します。

ステップ4.最後に、AIが画像付きの完全なSEO記事を生成します。そのままコピーすることも、PDFやWordとしてダウンロードすることも可能です。

