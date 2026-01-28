Svelte × Tailwind CSSのRabee UI、サンプル3種類を追加。通知・セレクト・テーブルのUIが構築しやすくなりました

株式会社Rabee


株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜）は、Svelte × Tailwind CSSのUIコンポーネント集「Rabee UI」において、サンプルを新たに公開しました。今回リリースしたサンプルも含む全42種類のRabee UIコンポーネントは、以下から確認できます。



Rabee UI 公式ドキュメント :
https://rabeeui.com/docs/components

■ Rabee UIとは

Rabee UIとは、SvelteとTailwind CSSで構築されたUIコンポーネント集であり、カスタマイズを前提とした「コンポーネントの種」です。プロダクトごとに色やフォント、アニメーションなどを自由にカスタマイズすれば、ブランドらしさを表現するデザインシステムを小さいコストで構築できます。


■Rabee UIの特徴


・Svelte × Tailwind CSSで柔軟にカスタマイズできる


・コンポーネント単位でコピー＆ペーストして導入できる


・ダークモード・ライトモードに対応


・日本語利用を前提としたデザイン


・コードと一致したFigmaデータも公開中







■ 3種類のサンプルを新たに追加

Rabee UIは2025年5月のドキュメントページ公開以後、毎月のアップデートを継続しています。今月も新たに「Notification」「StatusSelect」「Table」のサンプルを追加しました。さらに、既存コンポーネントである「Select」「Table」に改修を加え、より幅広いユースケースに対応できるようになりました。


- サンプル
- - Notification https://rabeeui.com/docs/samples/notification
- - StatusSelect https://rabeeui.com/docs/samples/statusselect
- - Table https://rabeeui.com/docs/samples/table
- コンポーネント
- - Select https://rabeeui.com/docs/components/select
- - Table https://rabeeui.com/docs/components/table


サンプル / Notification


コンポーネント / Select, Table

■ 今後の展望

これらの改修は、私たちが実際にRabee UIを用いて自社プロダクト「Formee(https://lp.formee.me/)」を開発する中で得られた知見を、Rabee UIへフィードバックする形で行いました。



Rabeeは今後も、自社プロダクトの開発とRabee UIの改善を継続して行います。実務で活用しながらアップデートを重ねることで、Rabee UIを単なるUIコンポーネント集ではなく、あらゆるプロダクト開発の基盤として強化していきます。



Rabee UI 公式ドキュメント


https://rabeeui.com/docs/components



Rabee UIで開発したプロダクト「Formee」


https://lp.formee.me/



■ Rabee UIの最新情報

Rabee UIに関する最新情報は以下で公開しています。



Rabee UI 公式ドキュメント


https://rabeeui.com/docs



Rabee UI Figma


https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423



Rabee UI Discordコミュニティ


https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa


■ 株式会社Rabeeについて

株式会社Rabeeは、受託開発・自社開発の豊富なノウハウを活かして、高速かつ高品質なWebプロダクト開発を行う会社です。あなたの思い描く「ほしい」「つくりたい」「届けたい」をともに実現します。


会社名：株式会社Rabee


代表者名：上松勇喜


所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０　関電不動産渋谷ビル１０F


設立：2018年8月


事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用


https://rabee.jp/