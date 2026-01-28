Zenza Capital、漫画出版の常識を覆す――帝国ホテルでの祝宴が決定。 劇画の巨匠・松森茂嘉が描く『REVIVAL - 帝国の復活』第2巻完成、コレクターズ限定版を同時発表。

写真拡大 (全2枚)

Zenza Capital PTE. Limited


漫画の出版記念としては前例のない舞台が選ばれた。

2026年2月28日（土）、東京・内幸町の帝国ホテルにて、劇画シリーズ『REVIVAL - 帝国の復活』の出版記念パーティーが開催される。


Zenza Capital PTE. Limited（本社：シンガポール、以下 Zenza Capital）は、


実録マンガ『REVIVAL - The Rebirth of an Empire（以下 REVIVAL）』の第1巻コレクターズ特別限定版の完成および第2巻の刊行決定を記念し、


漫画出版の枠を超えた特別イベントを実施することを発表した。


伝統と革新が交差する、魂の物語『REVIVAL』とは

『REVIVAL』は、日本古来の金貨「両（RYO）」を現代に復活させるという、実際の金融史に着想を得た実話ベースの物語である。


本作は、日本の精神・文化・経済の再生をテーマに展開する


「Japan Revival Campaign」における中核プロジェクトの一つとして制作されている。単なるフィクションではなく、プロジェクトの誕生、葛藤、そして未来を切り拓く意志までを描き切る“記録”としての側面を併せ持つ。


作画を手がけるのは、『ゴルゴ13』シリーズをはじめ『SAKON(左近)』『北斗の拳』などで知られる劇画界の巨匠・松森茂嘉氏。


デジタル全盛の時代にあえて貫かれるアナログの筆致が、原作者アンソニー・ディアズの描く世界観に圧倒的な説得力と重みを与えている。


これは漫画であり、同時に一つの思想の記録である。


漫画の域を超えた「資産」としてのコレクターズ・エディション

今回、第1巻には最高級仕様を施したコレクターズ・エディションが用意された。


初期の世界観と思想を刻印する、愛好家・コレクター向けの特別仕様となっている。




〈仕様〉


・原作者アンソニー・ディアズ直筆サイン入り


・シリアルナンバー付番


・豪華ハードカバー装丁


〈価格〉


27,500円（税込）


〈予約〉


公式サイトにて受付中


https://japan-revival.com/manga/?lang=ja(https://japan-revival.com/manga/?lang=ja)


帝国ホテルで開催される「歴史の目撃者が集う夜」

第2巻完成とプロジェクトの進展を記念し、日本の近代史と格式を象徴する帝国ホテルの大広間を貸し切って出版記念パーティーを開催します。 原作者アンソニー・ディアズ、プロジェクト共同創設者ラニー・ディゾン、そして劇画作家・松森茂嘉氏が一堂に会し、「RYOプロジェクト」誕生の舞台裏、物語に込められた真実、そして日本の再興の未来構想について公の場で語ります。本イベントは、カクテルブフェ形式による華やかな交流の場となります。制作陣との対話を通じ、参加者一人ひとりが「ジャパン・リバイバル」という物語の目撃者となる特別な一夜です。


〈開催概要〉


- 日時： 2026年2月28日（土） 15:00 ～ 18:00
- 会場： 帝国ホテル（東京都千代田区）
- 内容： 制作陣によるトークセッション／帝国ホテル特製カクテルブフェ／サイン会／原画展示・販売など

▼ 参加チケットの詳細・お申し込みはこちら（※申込期限：2026年2月5日まで）


https://tickets.theglobalmall.com/gmevents/revival/(https://tickets.theglobalmall.com/gmevents/revival/)


Japan Revival Campaignについて


本プロジェクトは、政治や立場を超えて


「日本を元気にする事実・行動・物語」を可視化し、つなぐ


ボトムアップ型ムーブメント。


日本の精神・文化・誇りを次世代へ、そして世界へ継承することを目指し活動している。


________________________________________



【Zenza Capital PTE. Limitedについて】


ブロックチェーンおよびデジタルファイナンス分野に特化した革新型投資会社。


Web3技術と伝統的金融概念を融合させた「RYOエコシステム」の構築を通じ、


テクノロジーによる社会変革を推進している。



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社Global Mall


『REVIVAL』出版記念事務局


E-mail：events@theglobalmall.com


公式サイト：https://japan-revival.com(https://japan-revival.com)