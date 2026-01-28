業績予想及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:藤田進一)は、2026年1月28日開催の取締役会において、2025年11月14日に公表いたしました2025年12月期（2025年１月１日～2025年12月31日）の連結業績予想及び配当予想について修正することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．業績予想数値の修正

(１)2025年12月期通期連結業績（2025年１月１日～2025年12月31日）

(２)修正の理由

前回発表の業績予想において、不動産市況の変動リスク等を踏まえ、慎重な見通しを採用しておりましたが、当社グループの主力事業である不動産買取再販事業において、想定を上回る複数の大型物件の販売が進捗したことから、2025年12月期の連結業績は前回発表予想を上回る見込みとなりました。

上記の結果、売上高は前回予想から4,126百万円増加の68,262百万円に修正致しました。利益については、営業利益は前回予想から831百万円増加の11,048百万円、経常利益は同796百万円増加の9,944百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同473百万円増加の6,652百万円に修正いたします。

２．2025年12月期の配当予想の修正について

（１）配当予想修正の内容

（２）配当予想修正の理由

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。長期的な事業拡大のため財務体質の強化と内部留保の充実を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針とし、業績の水準やバランスシートをベースとする資本コストや資本収益性等を総合的に勘案し利益配分を決定してまいりたいと考えております。また、中長期的な連結配当性向の目標水準を40％以上としております。

この基本方針のもと、期末配当金につきましては、2025年12月期の連結業績予想の修正も踏まえ、配当予想を前回より２円増額し、1株当たり69円（配当性向40.0％）に修正いたします。

※ 業績予想に関する留意事項：上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

