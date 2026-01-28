【無料レポート公開】「あれ？こっちの葬儀場の方が良いかも…」検討者が見ている Google マップを整備するべき理由

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、葬儀業界向けに【「あれ?こっちの葬儀場の方が良いかも...」と、思われないためにできること検討者が見ている Google マップを整備すべき理由】を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_107_funeral/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

不幸があった際、多くの方は時間がない中で葬儀場を探します。

そのため、「すぐに見つかること」が重要ですが、貴社の葬儀場は調べたときにマップに表示されるでしょうか？

実際には、本来は選択肢に入るはずの葬儀場が、比較の場にすら入っていないケースもあるのです。

消費者アンケートの結果、Googleマップを使って葬儀場を探す人の多くは「候補探しの初期段階」で利用していることが判明。

さらに、「マップ上の情報不足が不安を引き起こす」こともわかり、Googleマップを整備することの重要性が示されました。

本資料では、こうした調査データをもとに、葬儀場探しの実態や、Google マップが比較・検討に与えている影響を整理しています。

▼この資料でわかること

- なぜ、葬儀場がGoogleマップを整備すべきなのか- 数字で見る、葬儀場探しの実態- まずはここから！Googleマップ整備のポイント

