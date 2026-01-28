【TOCO】「仕事帰りにそのままコートへ」 ピックルボール専用バッグ2種を2026年2月3日(火)より発売。パドル・シューズを完全収納する”Blend-in”デザイン
ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）が展開するピックルボールブランド「TOCO（トコ）」は、2026年2月3日（火）より、ブランド初となる「ピックルボール デイパック」および「ピックルボール ボストンバッグ（2色）」を発売いたします。
本製品は、30代～50代のビジネスパーソンをターゲットに、「仕事帰りにそのままコートへ向かう」ライフスタイルを想定して開発されました。独特なサイズ形状を持つパドル（ラケット）やシューズを保護する専用機能を備えつつ、オフィスや電車通勤でも違和感のない「Blend-in（都市に馴染む）」デザインを採用。オンとオフを分けない、現代の大人のためのピックルボールキャリーギアです。
ピックルボールボストンバッグ（TBA018-BK）
ピックルボールボストンバッグ（TBA018-OR）
ピックルボールデイパック（TBA019-BK）
■ ピックルボールとは？
今、30～50代の社会人を中心に広がる「都市型ニュースポーツ」であるピックルボール（Pickleball）は、テニス・バドミントン・卓球の要素を融合したニュースポーツです。
アメリカでは競技人口が急増し、「最も成長しているスポーツ」の一つとして注目されています。
日本国内においても近年、
・運動経験を問わず始めやすい
・短時間で楽しめる
・コミュニティ性が高い
といった特性から、30代～50代の社会人層を中心に普及が進行。
仕事帰りや週末に気軽に楽しめる “都市型スポーツ” として存在感を高めています。
■ 課題：スポーツはしたいが「持ち物がネック」になる社会人層
一方で、社会人層からは「仕事帰りにそのまま行きたいが、スポーツバッグが浮く」「パドルやシューズを安全に持ち運べるバッグがない」といった声も多く聞かれます。
既存のスポーツバッグは、
・派手な配色
・大きなロゴ
・車移動前提のサイズ感
が主流で、都市生活や通勤スタイルと相性が悪いという課題がありました。
■解決策：TOCOが提案する「Blend-in」するピックルボールバッグ
TOCOはこうした課題に対し、「都市生活に馴染む（Blend-in）デザイン」と「競技者視点の機能性」を両立させたピックルボール専用バッグシリーズを開発しました。
本製品は、「仕事帰りにそのままコートへ向かう」ライフスタイルを想定し、ビジネス用品とスポーツギアを分離して収納できる設計を採用。
オンとオフを切り替えるのではなく、日常の延長線上にスポーツがあるという、新しい社会人スポーツのあり方を提案します。
■新商品ラインナップ1. ピックルボール デイパック (Pickleball Daypack)
通勤・自転車利用に最適なバックパックタイプ。
・パドル専用ポケット: 独特なサイズ形状を持つパドルをしっかりホールドし、他の荷物との干渉による傷を防止
・PCスリーブ: ノートPCやタブレットを安全に収納。ビジネス利用にも対応
・視認性の高いメッシュポケット: ボールや鍵、財布などの小物を整理しやすく配置
パドル専用ポケット
PCスリーブ
メッシュポケット
２．ピックルボールボストンバッグ (Pickleball Boston Bag)
車移動や週末のまとめ持ちに便利な大容量ボストンバッグ。手持ち・肩掛けの2WAY仕様です。
・側面パドル収納: 専用スペースを確保し、スムーズな出し入れを実現
・大口径メイン収納: 大きく開く構造で、着替えやタオルの出し入れも快適
・ボール用メッシュポケット: 内部に視認性の高いメッシュポケットを装備し、小物整理にも対応
側面パドル収納
大口径メイン収納
メッシュポケット
■商品スペック一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/263_1_b20de48ad81e505c6eb1b5cac0b3e8a9.jpg?v=202601280351 ]
■ブランド紹介
日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。
TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。
ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」
競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。
【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】
ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム） https://inquiry.be-s.co.jp/corporates
【会社概要】
会社名： ビーズ株式会社
所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号
代表者： 代表取締役 大上 響
ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/