【TOCO】「仕事帰りにそのままコートへ」 ピックルボール専用バッグ2種を2026年2月3日(火)より発売。パドル・シューズを完全収納する”Blend-in”デザイン

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）が展開するピックルボールブランド「TOCO（トコ）」は、2026年2月3日（火）より、ブランド初となる「ピックルボール デイパック」および「ピックルボール ボストンバッグ（2色）」を発売いたします。

本製品は、30代～50代のビジネスパーソンをターゲットに、「仕事帰りにそのままコートへ向かう」ライフスタイルを想定して開発されました。独特なサイズ形状を持つパドル（ラケット）やシューズを保護する専用機能を備えつつ、オフィスや電車通勤でも違和感のない「Blend-in（都市に馴染む）」デザインを採用。オンとオフを分けない、現代の大人のためのピックルボールキャリーギアです。

■ ピックルボールとは？

ピックルボールボストンバッグ（TBA018-BK）ピックルボールボストンバッグ（TBA018-OR）ピックルボールデイパック（TBA019-BK）

今、30～50代の社会人を中心に広がる「都市型ニュースポーツ」であるピックルボール（Pickleball）は、テニス・バドミントン・卓球の要素を融合したニュースポーツです。

アメリカでは競技人口が急増し、「最も成長しているスポーツ」の一つとして注目されています。

日本国内においても近年、

・運動経験を問わず始めやすい

・短時間で楽しめる

・コミュニティ性が高い

といった特性から、30代～50代の社会人層を中心に普及が進行。

仕事帰りや週末に気軽に楽しめる “都市型スポーツ” として存在感を高めています。

■ 課題：スポーツはしたいが「持ち物がネック」になる社会人層

一方で、社会人層からは「仕事帰りにそのまま行きたいが、スポーツバッグが浮く」「パドルやシューズを安全に持ち運べるバッグがない」といった声も多く聞かれます。

既存のスポーツバッグは、

・派手な配色

・大きなロゴ

・車移動前提のサイズ感

が主流で、都市生活や通勤スタイルと相性が悪いという課題がありました。

■解決策：TOCOが提案する「Blend-in」するピックルボールバッグ

TOCOはこうした課題に対し、「都市生活に馴染む（Blend-in）デザイン」と「競技者視点の機能性」を両立させたピックルボール専用バッグシリーズを開発しました。

本製品は、「仕事帰りにそのままコートへ向かう」ライフスタイルを想定し、ビジネス用品とスポーツギアを分離して収納できる設計を採用。

オンとオフを切り替えるのではなく、日常の延長線上にスポーツがあるという、新しい社会人スポーツのあり方を提案します。

■新商品ラインナップ

1. ピックルボール デイパック (Pickleball Daypack)

通勤・自転車利用に最適なバックパックタイプ。

・パドル専用ポケット: 独特なサイズ形状を持つパドルをしっかりホールドし、他の荷物との干渉による傷を防止

・PCスリーブ: ノートPCやタブレットを安全に収納。ビジネス利用にも対応

・視認性の高いメッシュポケット: ボールや鍵、財布などの小物を整理しやすく配置

パドル専用ポケットPCスリーブメッシュポケット２．ピックルボールボストンバッグ (Pickleball Boston Bag)

車移動や週末のまとめ持ちに便利な大容量ボストンバッグ。手持ち・肩掛けの2WAY仕様です。

・側面パドル収納: 専用スペースを確保し、スムーズな出し入れを実現

・大口径メイン収納: 大きく開く構造で、着替えやタオルの出し入れも快適

・ボール用メッシュポケット: 内部に視認性の高いメッシュポケットを装備し、小物整理にも対応

■商品スペック一覧

■ブランド紹介

側面パドル収納大口径メイン収納メッシュポケット[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/263_1_b20de48ad81e505c6eb1b5cac0b3e8a9.jpg?v=202601280351 ]

日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。

TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。

ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」

競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム） https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/