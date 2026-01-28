映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界へ誘うコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定販売【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド『ウィキッド 永遠の約束』 コラボレーションアフタヌーンティー

ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人：神田泰寿）は、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションするアフタヌーンティーを2026年2月16日（月）から4月30日（木）までご提供いたします。

前作『ウィキッド ふたりの魔女』が、ブロードウェイミュージカル映画化史上全世界興行収入1位を獲得。作品の最終章となる映画『ウィキッド 永遠の約束』の日本公開を記念して、当ホテルとして初めてのコラボレーション企画が実現いたしました。

エルファバとグリンダ、それぞれのキーカラーである“グリーン”と“ピンク”を基調に、劇中に登場する“黄色いレンガの道”や、作品を象徴するアイテムを随所に散りばめ、物語のコンセプトからインスパイアされたスイーツ&セイボリーをご用意いたします。スイーツのメインプレートには、トンカ豆の香りが広がるガナッシュとビスキュイショコラを重ね、エルファバのアイテムである“ホウキ”を添えた「チョコレートとトンカ豆のガトー」と、グリンダをイメージした“バブル”を飴細工で繊細に表現した「いちごタルト」を飾りました。さらに、中央に“黄色いレンガの道”をモチーフにしたデザインをあしらうことで、映画のストーリーを感じさせるプレートに仕上げました。

ふたりの魔女と“黄色いレンガの道”を表現したメインプレート

映画『ウィキッド 永遠の約束』からインスピレーションを受けたラインアップで、魔法と幻想に満ちた物語の世界観を味わうアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

『ウィキッド 永遠の約束』 コラボレーションアフタヌーンティー 概要

【期 間】

2026年2月16日（月）～4月30日（木）※前日までのご予約制

【時間・料金】

12:00NOON～8:00P.M.(最終入店 6:00P.M.) 1名さま\8,000 ※3時間制

5:00P.M.～/ 6:00P.M.～ 1名さま\7,500 ※タワービュー席確約、2時間制

※上記には、ウエルカムドリンク、コーヒー・紅茶などのフリーフローが含まれております

【場 所】

ロビーラウンジ（1F）

【W e b】

https://www.princehotels.co.jp/parktower/plan/lobbylounge/wicked_afternoontea

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約係 TEL:03-5400-1170（10:00A.M.～6:00P.M.）

ウエルカムドリンク「ハーモニー・ガーデン」

バタフライピーシロップにローズティーとラベンダー緑茶を合わせた華やかなノンアルコールカクテルです。すっきりとしたフローラルな味わいをお楽しみいただけます。

＜メニュー詳細＞

■エルファバイメージ

・チョコレートとトンカ豆のガトー

エルファバを象徴するアイテムであるホウキをカダイフで表現。

トンカ豆がふわっと香るガナッシュをビスキュイショコラと合わせ、濃厚な一品に仕上げました。

・抹茶ブリュレとチョコレートのムース

エルファバが被っている魔女の帽子をかたどったチョコレートを添えたムース。

クランブルの軽やかな食感が心地よいアクセントに。

・ピスタチオとブルーベリーのマカロン

エルファバのキーカラーであるグリーンをピスタチオで表現。ブルーベリーの程よい酸味が

全体の味わいを引き締めます。

■グリンダイメージ

・いちごタルト

飴細工でバブルを表現し、グリンダを思わせるお花といちごを包みました。

・ライチとラズベリーのムース

グリンダのドレスからインスピレーションされた一品。トッピングのエディブルフラワーは

髪飾りをイメージしています。

・さくらバニラパンナコッタ

グリンダのキーカラーであるピンクを取り入れたさくら風味のパンナコッタ。

なめらかなクレームシャンティを重ね、いちごパウダーとさくらのチョコレートで華やかに。

■ふたりの魔女イメージ

・スコーン（ピスタチオ・いちごバニラ）

ふたりの魔女のキーカラーである、グリーン・ピンクで表現した2種のスコーン。

・たまごサラダサンドウィッチ

劇中に登場する“黄色いレンガの道”をたまごサラダで表現。

ほうれん草とビーツを練り込んだ2種のパン生地で、ふたりの魔女のキーカラーを表現しました。

・グリンピースと赤ピーマンのムース

エルファバとグリンダを思わせるアイテムである森（クレイジービー）と蝶々をあしらった

２層のムース。

・サラダ

サーモンや海老を飾ったお口直しにもぴったりなサラダ。フランボワーズのドレッシングでお召しあがりください。

・ベーコンポテトタルト

タルトに飾られたクッキーでふたりの魔女をイメージ。エルファバは抹茶、グリンダはいちご味で

仕上げています。

◆2026年3月6日(金)公開 映画『ウィキッド 永遠の約束』について

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。

それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならい。

この世界の未来を、永遠に変えるために。

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

※上記内容はリリース時点（1月28日）の情報であり変更になる場合がございます。

※レストランの料金には消費税が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。