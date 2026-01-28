Ê¸²½Ä£¤Ë¤è¤ëÃøºî¸¢ÉáµÚ·¼È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×»ÏÆ°～¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»×¤¤¡¢ÊÛ¸î»Î²òÀâÆ°²è¡¢Q¡õAÅù¤ÎÈ¯¿®～
£±¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡Ê¥¢¡ËÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØexPoP!!!!!¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Á¾²æÉô·Ã°ì¤µ¤ó¡õRachel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê¥¤¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥óÍÍ / Èª·òÆóÏº¤µ¤ó / ¹°·ó·û»Ë¤µ¤ó
¡Ê¥¦¡ËÊ¸²½Ä£¤ÎYouTube¤ÈSNS¤Ë¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËË¡Î§ÁêÃÌ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è
¡Ê¥¨¡ËÊ¸²½Ä£¤ÎSNS¤ÇÃøºî¸¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ¡õA¤ò¸ø³«
¡Ê¥ª¡ËÅö»ö¶È¤Î¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸¤ò¿·¤¿¤ËÊ¸²½Ä£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó
Ê¸²½Ä£Ãøºî¸¢²Ý¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¡Ê¹â¹»À¸～30Âå¡Ë¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃøºî¸¢ÉáµÚ·¼È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥á¥Ç¥£¥¢CINRA¡¦NiEW¡¦¥Ê¥¿¥êー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØexPoP!!!!!¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢¿·¤¿¤ËÊ¸²½Ä£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ&A¤ò¸ø³«¤·¡¢YouTube¤Ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¡ËÁ¾²æÉô·Ã°ì¡¦Rachel ¥é¥¤¥Ö&¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
NiEW¡¦CINRA¡¦Ê¸²½Ä£ Presents¡ØexPoP!!!!! ÆÃÊÌÊÔ Ãøºî¸¢¤È²»³Ú³èÆ°¡Ù¤òÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡§NiEW¡¦CINRA¡¦Ê¸²½Ä£ Presents¡ØexPoP!!!!! ÆÃÊÌÊÔ Ãøºî¸¢¤È²»³Ú³èÆ°¡Ù
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18:30 ³«¾ì / 19:00 ³«±é
²ñ¾ì¡§Spotify O-nest¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®2-3 O-WEST¥Ó¥ë 6F¡Ë
À¸ÇÛ¿®¡§https://youtube.com/live/Zr-EdlD3F9A
¥é¥¤¥Ö½Ð±é¡§
Á¾²æÉô·Ã°ì
Rachel¡Êchelmico / ohayoumadayarou¡Ë
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½Ð±é¡§
Á¾²æÉô·Ã°ì
Rachel¡Êchelmico / ohayoumadayarou¡Ë
º´Æ£ÂçÏÂ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
ÌîÂ¼Í³²ê¡Ê»Ê²ñ¡Ë¡Ême and you¡Ë
ÎÁ¶â¡§
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÆþ¾ì»þ¡¢ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå\600¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¢¨ËÜ¸ø±é¤Î»²²Ã¿½¹þ¡ÊÃêÁªÀ©¡Ë¤Ï¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¡§https://niewmedia.com/informations/bunkacyo/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
NiEW³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÉô¡Êevent_div@niew.jp¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Á¾²æÉô·Ã°ì
1971Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²µ½÷ºÂ¡¢AB·¿¡£¹áÀî¸©½Ð¿È¡£'90Ç¯Âå½éÆ¬¤è¤ê¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È / ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2001Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢NYÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Ë¿¨È¯¤µ¤ìÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥®¥¿ー¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£2004Ç¯¡¢¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ëROSE RECORDS¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È / DIY ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£°Ê¸å¡¢¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹ / ¥½¥í¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ / ³Ú¶ÊÄó¶¡ / ±Ç²è²»³Ú / CM²»³Ú / ¼¹É® / ÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢·ÁÂÖ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤òÂ³¤±¤ë¡£
Rachel(chelmico / ohayoumadayarou)
¥é¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öchelmico¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£DJÌ¾µÁ¤Ï²´éÚÉ±¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎESME MORI ¤È¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èohayoumadayarou¤¬2025Ç¯¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£ÂçÏÂ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë¡£2011Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÝÇ½¿Í¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é¤Î¿Í¸¢¡¢¸¢ÍøÌäÂê¤ËÃíÎÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¡Ê·ÝÌ¾Åù¡Ë¡×¡Ö¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¡×¡Ö¾ÓÁü¸¢¡×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×È½·è¤â³ÍÆÀ¡£Ê¸²½Ä£¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ÎÅ¬Àµ¤Ê·ÀÌó´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤²ñµÄ¡×°Ñ°÷Åù¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¢¥É¥é¥Þ¡¦Ì¡²èÅù¤ÎË¡Î§´Æ½¤¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
ÌîÂ¼Í³²ê(me and you)
1986À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô / Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¡£¹¹ð²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2012Ç¯CINRAÆþ¼Ò¡£2021Ç¯4 ·î¤ËCINRA¤òÂà¿¦¤·¡¢Æ±·î¡¢ÃÝÃæËüµ¨¤È¶¦¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ßー¥¢¥ó¥É¥æー(me and you, inc.) ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤ÎÂÐÏÃ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢±ó¤¯¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Þ¤ÇÁÛÁü¤ä¸ì¤ê¤ò ¹¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØexPoP!!!!!¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ØexPoP!!!!!¡Ù¤Ï¡¢CINRA¤¬2007Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2022Ç¯12·î¤è¤êNiEW¤¬±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ä¾ðÊó¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÉ½¸½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä´Ø·¸¼Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤È¤¤¤ÁÁá¤¯½Ð²ñ¤¨¤ëÅÐÎµÌçÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ä²»³Ú¶È³¦¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ù600ÁÈ°Ê¾å¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
http://expop.jp/
¡Ê¥¤¡Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊCINRA¡¢NiEW¡¢¥Ê¥¿¥êー¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCINRA¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ëµ»ö¡ä
Ì¡²è²È¡¦¹°·ó·û»Ë¡Ê¡ØÅç¹Ìºî¡Ù¥·¥êー¥º¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
µ»öURL¡§https://www.cinra.net/article/202601-chosakuken_imgwykcl
¢¨1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«Í½Äê
¡ÖÅç¹Ìºî¡×¹°·ó·û»Ë¤ËÊ¹¤¯¡¢ÁÏºî¤ÈÃøºî¸¢¤Î¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¡£¡Ö¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿·¤·¤¤¡ØÍ·¤Ó¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¡×
40Ç¯°Ê¾å¡ÖÅç¹Ìºî¡×¥·¥êー¥º¤ÎÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ëÌ¡²è²È¡¢¹°·ó·û»Ë¡£°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤Ê¤ÉÂçÃÀ¤Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤âOK¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¡ãNiEW¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ëµ»ö¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
µ»öURL¡§https://niewmedia.com/specials/2602capcom_edsbt_wrmtm/
¢¨2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ø³«Í½Äê
Æó¼¡ÁÏºî¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î1¤Ä¤È¤·¡¢¶¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥²ー¥àÊ¸²½¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿º¹¤·¹þ¤ß¡Ê²¾¡Ë
¡ã¥Ê¥¿¥êー¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¦µ»ö¡ä
Ì¡²è²È¡¦Èª·òÆóÏº¡Ê¡Ø¥Ï¥ä¥Æ¤Î¤´¤È¤¯!¡Ù¡¢¡Ø¤½¤ì¤¬À¼Í¥!¡Ù¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
µ»öURL¡§https://natalie.mu/comic/pp/chosakukenfukyukeihatsuproject
¢¨1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¸ø³«Í½Äê
¡ÖÆó¼¡ÁÏºî¤¹¤ëÂ¦¡×¤È¡ÖÆó¼¡ÁÏºî¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢Íø¤ò¹Í¤¨¤ë
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆó¼¡ÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢ÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡É¥°¥ìー¥¾ー¥ó¡É¤Î¸½¼Â¤â
¡Ê¥¦¡ËÆ°²èÈÖÁÈ¡ÖÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤òÊ¸²½Ä£¤ÎYouTube¡¢SNS¡ÊX,Instagram¡Ë¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËË¡Î§ÁêÃÌ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖLaw and Theory¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿å¸ý±Í²ðÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÃøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
½Ð±é¼Ô¡§
¿å¸ý±Í²ð¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡¢Law and Theory¡Ë
¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡ÊMC¡Ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
¡Ê¥¨¡ËÃøºî¸¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ë¤ÆÊ¸²½Ä£¤ÎSNS¡ÊX,Instagram¡Ë¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¤à¤é¤¢¤ó¤µ¤¤
¡Ê¥ª¡Ë¾åµ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ì¼°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ê¸²½Ä£¤Î¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ËÃøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸URL¡§https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/taisetsu
¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸¥È¥Ã¥×
2¡¥Åö»ö¶È¤Î¼ñ»Ý
¡ÖÃøºî¸¢¤ò¼é¤ë¡áÂ¾¿Í¤ÎÃøºîÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃøºîÊª¤¬Àµ¤·¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î±þ±ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ÎºîÉÊºî¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¹¥½Û´Ä¤¬¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½³èÆ°¤òµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤½¤ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î·òÁ´¤ÊÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¡¢¼¡¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê¸¶Æ°ÎÏ¡Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Î³Ø½¬¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°à½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãøºî¸¢¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÚ¾í¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸¢Íø¤¬¼é¤é¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÃøºîÊª¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
