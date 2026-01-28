nojima presents 第80回記念市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会の出場選手決定！

神奈川県

今回で80回を迎えるnojima presents市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会を開催します。

今回は、10年ぶりに県内全33市町村が参加し、箱根駅伝をはじめ、全国大会出場経験のあるランナーが多数出場します。さらに大学エキシビションレースも実施します！

また、当日は様々大会を盛上げるコンテンツを用意しております。新松田駅から無料臨時バスもありますので、わがまちの代表が昭和22年から続く歴史と襷（たすき）をつなぐ瞬間の応援にぜひ会場にお越しください！

1 出場チーム・選手

市町村対抗レース

県内全33市町村が出場します。

各市町村から選考された実力ある選手が多数出場します。特に注目の選手は「別添1」のとおりです。

大学エキシビションレース

箱根駅伝等出場経験のある県内3大学（東海大学、防衛大学校、明治学院大学）が出場し、大会をより一層盛り上げます。

（注記）各チームのエントリーランナーは「別添2」をご覧ください。

2 名称・日時・会場など

（1）名称

nojima presents allかながわスポーツゲームズ第80回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会

（2）日時

令和8年2月8日（日曜日）

- 開会式 9時00分 鹿島山北高等学校体育館

（神奈川県足柄上郡山北町中川921-87）

- スタート 10時00分 大仏大橋

（注記）大学エキシビションレースは10時15分スタート

- フィニッシュ 12時10分（予定） 山北町役場三保支所前- 閉会式（表彰式） 13時10分（予定） 鹿島山北高等学校体育館（3）丹沢湖周回コース（全7区間42.236km）

第1区 10.019km（高校生以上の男子）

第2区 2.950km （中学生男子）

第3区 8.361km （高校生以上の男子）

第4区 7.911km （高校生以上の男子）

第5区 2.950km （中学生以上の女子）

第6区 5.064km （高校生以上の男子）

第7区 4.981km （高校生以上の男子） 合計 42.236km

（4）イベント会場

鹿島山北高等学校

（5）主催

allかながわスポーツゲームズ実行委員会、神奈川県、一般財団法人神奈川陸上競技協会

3 当日イベント

（1）第80回記念タオルのプレゼント

イベント会場（鹿島山北高等学校）で「かながわ駅伝公式Xアカウント（ユーザー名 ＠Kanaeki_(https://x.com/Kanaeki_)）」または「神奈川県スポーツ情報Xアカウント（ユーザー名 ＠kanagawasports(https://x.com/kanagawasports)）」のフォロー画面を提示することで、記念タオルをプレゼントします（先着順となりますので、なくなり次第終了します）。

（2）タウンニュース特別号の配布

イベント会場（鹿島山北高等学校）で、かながわ駅伝の見どころをまとめたタウンニュース特別号を配布します（先着順となりますので、なくなり次第終了します）。

（3）「かながわ駅伝スタンプラリー」の賞品引き換え

令和8年1月8日（木曜日）から開催している「かながわ駅伝スタンプラリー」の賞品引き換えを、イベント会場（鹿島山北高等学校）にて行います（先着順となりますので、なくなり次第終了します）。

（4）キッチンカー- 株式会社オギノパン

揚げパン、丹沢あんぱんを販売します。

（5）ブース出展及び展示等- 一般社団法人日本自動車連盟 神奈川支部

PRチラシを配布します。

また、クイックアーム（写真参照）を使用した反応速度の測定を行います。

（注記）クイックアームとは、光ったボタンを押すことで車の運転において重要な反射神経を測定することができる交通安全機材です。

- 学校法人呉竹学園 横浜呉竹医療専門学校

PRチラシの配布および学校案内を行います。

- かながわ駅伝の歴史紹介パネル展示

今回で第80回を迎える大会の歴史を、ダイジェスト版のパネル展示でご紹介します。

4 株式会社ノジマ「かながわ駅伝優勝チーム みんなで予想コメントキャンペーン」の実施

大会に協賛していただいている株式会社ノジマ公式X（旧：Twitter）にて、フォローして優勝チーム予想をコメントしてくれた方の中から抽選で5名様に、ノジマ商品券（5,000円分）をプレゼントします。

期間：令和8年2月1日（日曜日）から2月7日（土曜日）まで

- 株式会社ノジマ公式X（旧：Twitter）

ユーザー名 ＠nojima_official(https://x.com/nojima_official)

5 その他

（1）会場までの交通手段について

大会当日は、「新松田駅バス停」～「学校入口バス停」（往路のみ「玄倉バス停」経由）間の無料臨時バスをご用意しております。

当日は、丹沢湖周辺で交通規制を実施し、来場者用の駐車場はありませんので、公共交通機関または無料臨時バスをご利用ください。

（注記）交通規制、無料臨時バス等の詳細については、「かながわ駅伝ホームページ（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f531635/index.html）」で確認できます。

（2）かながわ駅伝ホームページ等による情報発信

レースの見どころや楽しみ方、観戦エリア、交通アクセスなどの情報をホームページやSNSで発信しています。各チーム結団式の様子も公開予定です。

- かながわ駅伝ホームページ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f531635/index.html

- かながわ駅伝公式X（旧：Twitter）

ユーザー名 ＠Kanaeki_(https://x.com/Kanaeki_)

（注記）公式Xでは、大会当日にレースの様子や競技結果をリアルタイムで発信します。

（3）熊対策について- 大会本部、各中継所等において熊撃退スプレーを常備し、万が一の場合に備えます。- 当日は、来場者への熊遭遇時の対応策周知として、リーフレット「ツキノワグマによる被害を受けないために」（県自然環境保全課作成）を配布します。- ごみの回収体制の強化を行うとともに、選手・監督を含む全ての関係者へ放置禁止を徹底します。- コース上での目撃があった場合や安全確保が不可能と判断した場合は、安全を最優先し、大会の中止を検討します。

6 取材について

取材を希望される場合は、令和8年2月6日（金曜日）15時までにご連絡ください。

その際、お車で来場予定の場合は併せてお伝えください。

7 備考

大会前日までのコース状況ならびに大会当日の天候状況を勘案し、前日の午後3時までに大会開催の可否を最終決定します。

最終決定した後であっても、やむを得ない理由により中止することとなった場合は、決定次第、随時「かながわ駅伝ホームページ（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f531635/index.html）」で公開いたします。

＜添付資料＞

（別添1）注目選手

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1432-de1d39e49894280c2721809e6498163c.pdf

（別添2）出場チームエントリー表

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1432-8e88b7f100c89d7d629a49e597d38682.pdf

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話045-285-0797