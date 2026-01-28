【バレンタイン期間限定】「カリコリゾート淡路島」で2日間限定のアフターヌーンビュッフェを開催 ～宿泊者限定のバレンタイン特別プランも同時販売～
「ベリーとショコラ2026」の詳細
「ベリーとショコラ2026」イベント概要◆2日間限定開催｜バレンタイン アフターヌーンビュッフェ
いちごやベリーなど“赤い果実”をテーマにした、バレンタイン限定のアフターヌーンビュッフェを開催。スイーツはもちろん、セイボリー（軽食）にも赤い食材を取り入れ、見た目にも華やかなラインナップをお楽しみいただけます。さらに、シェフが目の前で仕上げるバレンタイン限定リゾットも登場。
出来たてならではの香りと味わいが、特別な時間をより一層引き立てます。
◆宿泊者限定でさらにお得に｜バレンタイン限定宿泊プランも販売開始
GrandeAura〈アウラ〉ビッグドーム外観
本イベントのアフターヌーンビュッフェを、宿泊者限定でお得に楽しめるバレンタイン限定プランを販売開始いたします。冬の淡路島で、グルメと滞在を一緒に楽しめる、この時期だけの特別な宿泊プランです。カップルはもちろん、ご夫婦やご友人同士でのご利用にもおすすめです。
関西屈指のオールインクルーシブグランピング「カリコリゾート淡路島」とは
カリコリゾート淡路島
瀬戸内海を望む淡路島・南あわじ市に位置する「カリコリゾート淡路島」は、関西屈指の広さを誇るオールインクルーシブ型グランピングリゾートです。サウナや岩盤浴をはじめ、管理棟ではお菓子やドリンクを自由に楽しめるサービスも用意。ダーツや卓球といったアクティビティも追加料金なしで利用でき、大人からお子様まで1日を通して充実した時間を過ごせます。
GrandeAura〈アウラ〉ビッグドーム内観
Ubud House〈ウブドハウス〉リゾートコテージ外観
OceanView〈オーシャンビュー〉スタンダートコテージ外観
Lusso〈ルッソ〉ヴィラ外観
客室は、天井部が透明なドームテントをはじめ、専用バスルーム付きのログハウス型コテージ、ラグジュアリーなヴィラタイプまで全3種類。すべての客室が海を望むロケーションにあり、自然と一体になる非日常の滞在を演出します。
犬種別にエリア分けされたドッグラン
愛犬用のメニューが充実したカフェ
夏季限定で楽しめるドッグプール
オーシャンビューの絶景ドッグラン
また、すべての客室タイプで愛犬との宿泊が可能な点も、当施設の大きな魅力です。敷地内には宿泊者が無料で利用できる広大なドッグランを完備し、夏季にはドッグプールも登場。さらに、愛犬用メニューを提供するカフェや一時預かりが可能なペットサロンなど、ペット連れの滞在を快適にする設備も充実しています。
冬旅・春旅におすすめ。2月～4月だけの期間限定プランが続々登場
Aura〈アウラ〉～A～〈スカイヒルドーム〉外観
バレンタインシーズンから春先にかけての2月～4月は学生旅行に嬉しい学割プランや、寒い季節に嬉しい身体の芯から温まる選べる鍋プランなど、旅の目的に合わせて選べるラインナップをご用意。いずれのプランも、オールインクルーシブならではの充実したサービスはそのままに、冬から春にかけてのグランピングステイをお楽しみいただけます。
◆【特定日限定】1人3,000円OFF！カジュアルBBQ付の学割プラン
Casual BBQ
< Casual BBQ >
・国産牛
・淡路鶏もも肉
・ジャンボフランク
・ソーセージ
・有頭海老
・季節の野菜
・淡路島産“にこまる”おにぎり
・季節のデザート
◆【冬季限定】選べる3種！厳選食材のしゃぶしゃぶorすき焼きプラン
※写真は<Premium>のお食事になります
<Premium>
・「カリコ熟成肉“極”きわみ」霜降り淡路牛ロース(しゃぶしゃぶorすき焼き)
・本日の小鉢
・季節の天ぷら
・季節の野菜
・〆のうどん
・季節のデザート
淡路島で過ごす、贅沢なグランピングステイ
GrandeAura〈アウラ〉ビッグドーム内観
冬から春にかけて、澄んだ空気に包まれる淡路島で非日常のグランピング体験を。海を望むロケーションと、オールインクルーシブならではの充実したサービスが揃う「カリコリゾート淡路島」でお楽しみください。
◆施設概要
施設名：カリコリゾート淡路
住所：〒656-0341 兵庫県南あわじ市津井1475-9
アクセス：【お車でお越しの方】
関西・神戸方面からお越しの方
阪神高速道路・中国自動車道・山陽自動車道・阪神高速3号神戸線・第2神明道路
各高速道路から垂水JCTへお進み下さい。
神戸淡路鳴門自動車道に入り、明石海峡大橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。
四国方面からお越しの方
高松自動車道・徳島自動車道から鳴門JCTへお進み下さい。
神戸淡路鳴門自動車道に入り、大鳴門橋経由で西淡三原ICでお降り下さい。
Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは
リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。
