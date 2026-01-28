全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、韓国ドラマ「スティーラー ～七つの朝鮮通宝～」を1月31日（土）ひる1:00から、毎週土曜日に2話連続で放送いたします。

１．番組概要

冴えない文化財庁の公務員と謎に包まれた文化財専門泥棒の二つの顔を持つダークヒーローを演じるのは、視聴率王子とも呼ばれ、本作がドラマ復帰作となったチュウォン。権力者たちによって隠ぺいされてきた数々の文化財を奪還するため、怪盗とタッグを組んだ文化財強制回収チーム＜チーム・カルマ＞が奮闘する、コメディ・スパイアクション！！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/stealer/■番宣映像：https://youtu.be/lIXCw10DQx8■画像クレジット：© STUDIO DRAGON CORPORATION

2．あらすじ

法の裁きを与えることができない権力者たちによって隠された数々の文化財。仕事が大嫌いな文化財庁の公務員と、ソウル地方警察庁の文化財専門担当チーム、そして謎に満ちた文化財専門の怪盗が力を合わせ、非公式かつ非合法に文化財を回収する「チーム・カルマ」を立ち上げた。公的に取り戻せないなら、私的に盗め! 文化財強制回収チーム「チーム・カルマ」の、文化遺産奪還記！そんな彼らの前に現れた最大のミッション、“韓国のどこかに隠された大量の文化財と謎の宝を回収せよ”－文化財を手に入れようとする巨大な敵と、熾烈な戦いを繰り広げる！

3．放送スケジュール

＜無料BS初放送＞1月31日（土）放送スタート毎週土曜 ひる1:00～3:00 2話連続放送 (全16話 /韓国語・日本語字幕)

4．キャスト

役名：キャストファン・デミョン：チュウォン「猟奇的な彼女」「アリス－運命のタイムトラベル－」チェ・ミヌ：イ・ジュウ「走る調査官～あなたの人権守ります！～」「私を愛したスパイ」チャン・テイン：チョ・ハンチョル「100 日の郎君様」「智異山～君へのシグナル～」シン・チャンフン：キム・ジェウォン「君が落ちた世界」「キング・ザ・ランド」イ・チュンジャ：チェ・ファジョン「ホテリアー」「最高の一発～時空を超えて～」キム・ヨンス：イ・ドクファ「客主～商売の神～」「元カレは天才詐欺師～38師機動隊～」

5．スタッフ

演出：チェ・ジュンべ 「ここに来て抱きしめて」「マウス～ある殺人者の系譜～」脚本：シン・ギョンイル

