さつまいも好きの方もそうでない方も一緒に冬の川越をホクホクに盛り上げましょう！

有限会社ミネ五十子印刷

有限会社ミネ五十子印刷（本社：埼玉県狭山市、代表取締役：五十子浩基）は、コエド芋パーク実行委員会と共に2026年2月14日（土）・15日（日）に埼玉県川越市の川越城本丸御殿前広場にて開催される、お芋グルメの祭典「第4回 コエド芋パーク」に公式パートナーとして協賛することをお知らせいたします。 当社は本イベントへの協賛を通じて、川越市の観光振興、およびお芋を通じた豊かな食文化の醸成を支援し、地域の皆様とともにイベントの成功を目指してまいります。当社はかねてより、地域に根ざした活動や、日本の伝統的な食文化の継承を大切にしてまいりました。かつて「川越いも」として全国に名を馳せた川越の歴史を現代に伝える「コエド芋パーク」の趣旨に深く賛同し、このたびの協賛に至りました。バレンタインデーという特別な日に、多くの皆様が美味しいお芋を通じて笑顔になる瞬間をサポートさせていただきます。

第4回 コエド芋パークポスター

THEIMOMITSU(飲むスイートポテト)

Mrs.hamburger(さつまいもブルーチーズバーガー)

oimo&coco.(焼き芋ブリュレ)

2025年の紅赤コンテストの様子

【イベントの見どころ】

「第4回 コエド芋パーク」では、全国から厳選されたお芋スイーツ店が集結します。

- こだわりの出店ラインナップ： 焼き芋、芋菓子、さらにはお芋を使った新感覚スイーツなど、全国屈指の店舗が勢揃いします。- 周辺自治体と連携し各地のゆるキャラも大集合！その数２０体以上！- 無料エリアにおけるプロスポーツチームによるスポーツ 体験イベントも実施

【イベント開催概要】

- 名称： 第4回 コエド芋パーク- 日時： 2026年2月14日（土）10:00～20:0015日（日）10:00～19:00- 会場： 川越城 本丸御殿前広場（初雁公園内／埼玉県川越市郭町2-13-1）- 入場料： 電子決済：450円 / 現金決済：500円（※現金決済は当日現地販売のみ／中学生以下無料）- 公式サイト： https://coedo-imopark.com/- 主催： コエド芋パーク実行委員会詳細を見る :https://coedo-imopark.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JTB

担当者名：コエド芋パーク実行委員会（JTB川越支店内）

メールアドレス：coedo-imopark@jtb.com

