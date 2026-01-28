Share-Me、著名人投資家および国内外VCから資金調達を実施

株式会社Share-Me

次世代型スマート名刺サービス「Share-Me（シェアミー）」を提供する株式会社Share-Me（本社：東京都渋谷区、CEO：ヒル 翔）は、このたび著名エンジェル投資家および国内外のベンチャーキャピタルを引受先とする資金調達を実施しました。

エンジェル投資家には、プロテニスプレイヤーの西岡良仁氏や実業家のThierry Porte氏を含む著名投資家が参加。

またVCには、朝日メディアラボベンチャーズ、飯田橋クロスパートナーズ(PCA株式会社のCVCとして初の投資案件)、Intrinsic Venture Capitalをはじめとする、日本および海外の投資家が参画しています。

Share-Meは、NFCを搭載したスマート名刺やQRを起点に、「名刺交換」という日常的な行為を、よりスマートで「価値ある体験」へと進化させるサービス。

スマートフォンをかざすだけで、連絡先やSNS、資料などを含むデジタルプロフィールを瞬時に共有でき、その後の関係構築までを一貫してサポート。

単なる名刺共有にとどまらず、

・名刺交換データのインサイト可視化

・AIを活用した、相手から受け取った紙名刺のスマート管理

・チーム単位での名刺・コンタクト管理

・アカウント管理による一元化されたプロフィール運用

・ブランド体験としての洗練されたデジタル名刺デザイン

など、名刺交換を単なる「儀式」ではなく、ビジネスを前に進めるための「武器」として活用できる点が大きな特徴です。

調達の背景

今回の資金調達では、プロダクトの強さ・先進性に加え、組織体制や将来性も高く評価されました。26歳の創業者兼CEOのヒルを中心に、東京を拠点としながら海外出身メンバーを含むグローバルなチームで、プロダクト、デザイン、エンジニアリングの各分野でトップレベルの専門性を持つメンバーが集結しています。

NFCスマート名刺を起点に、SaaS・AI・接点レイヤーのOS化までを一気通貫で設計する事業構想と、国内外での展開を見据えたスケーラブルなプロダクト設計が、次世代のビジネスの接点基盤として評価されました。

今回の調達を通じて、Share-Meはプロダクト開発のさらなる加速と国内外での展開を本格化し、名刺交換を起点とした次世代ネットワーキングのスタンダード確立を目指していきます。

https://share-me.jp/digital

Share-Me for Business

法人には、スマートデバイスやQRを用いた名刺共有から、最新AIモデルを用いた名刺管理まで一気通貫して提供。

キャロウェイゴルフやUFC Japan、J-Waveなどトップ企業からも導入。

圧倒的なコストパフォーマンスで高水準のSaaSをご利用可能です。

問い合わせ先・取材対応窓口

本件に関するお問い合わせ、取材のご相談は、下記窓口までご連絡ください。

株式会社Share-Me 広報・IR窓口

メールアドレス：info@share-me.jp