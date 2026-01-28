ミニストップは、北海道ミルクソフトにとろける黒糖ソースと、黒寿（くろす）きな粉を使用したきな粉もちを合わせた「黒糖きな粉もちソフト」を、２０２６年１月３０日（金）より、国内のミニストップ店舗にて発売します。大ぶりのきな粉もちは、こだわりのもちもち食感！まるで和菓子のような、贅沢なソフトをお楽しみください。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

●発売日： ２０２６年１月３０日（金） ●発売地区：全国（２０２５年１２月末現在：１，７６０店）

●商品名：黒糖きな粉もちソフト●本体価格：５３０円（税込：５７２．４０円）※1●エネルギー：ワッフルコーン ３９８kcal / カップ ２８４kcal ※2 ●商品特長：★色が濃く香ばしさが強い黒寿きな粉が、おもちと黒糖ソースの甘みを引き立てます！★沖縄県産黒糖を使用したとろ～りとろける黒糖ソース！★北海道ミルクソフトとの相性もバッチリです！（カップもお選びいただけます。）食べるスプーン付。（小麦・大豆アレルギーをお持ちのお客さまには、プラスチックスプーンをお付けいたします。）※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでおトク！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。●クーポン対象商品：黒糖きな粉もちソフト●クーポン利用期間：２０２６年１月３０日（金）～２月１２日（木）●クーポン内容：本体価格より３０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでおトク！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定クーポンでもおトクに、お楽しみいただけます。●クーポン対象商品：黒糖きな粉もちソフト●クーポン利用期間：２０２６年１月３０日（金）～２月１２日（木）●クーポン内容：本体価格より３０円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。モバイルオーダーWEB版では、クーポンをご利用いただけません。

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無し。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club