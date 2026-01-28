カバヤ食品株式会社は、『タフグミ』ブランドより、『タフグミ mini グレープ&マスカットデュオ』を2月3日（火）よりファミリーマートで先行発売しますので、お知らせします。

『タフグミ』は、独自の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”が唯一無二のグミブランドで、嚙みごこちの良い高弾力食感とサワーパウダーの刺激によるやみつきになる味わいがウマさの秘訣です。

『タフグミ mini』シリーズは、『タフグミ』のウマさの秘訣である高弾力食感とサワーパウダーの刺激はそのままに、女性など口が小さい・顎の力が弱い方でも食べやすいように、小粒サイズにしました。第1弾の『タフグミ mini レモン&ソーダデュオ』は、「食べやすいサイズで歯ごたえも感じられて良い」、「一口で食べることが苦手でも『タフグミ』らしさを楽しめる」とご好評をいただいたので、この度、第2弾の『タフグミ mini グレープ＆マスカットデュオ』を発売します。 『タフグミ mini グレープ&マスカットデュオ』は、グレープとマスカットの、ジューシーでパンチが効いた刺激的な2種アソートで、2種類同時に食べても『タフグミ』のウマさを楽しめます。

『タフグミ』ブランドは、『タフグミ mini』シリーズ、『タフグミ PRO』シリーズ、『タフグミ BAR』シリーズと、高弾力食感とサワーパウダーの刺激はそのままに新しい形で製品を拡大し、グミファンと今までグミを喫食していなかったグミノンユーザーにも、新しい形でグミのおいしさを提案していきます。

＜『タフグミ mini グレープ&マスカットデュオ』について＞

製品特長

■高弾力で厚みのあるキューブ型による噛みごこちの良い弾力品質と、食べ始めに感じるサワーパウダーのパンチ、程よい甘みをアソートで楽しめる、『タフグミ』ならではのやみつきのウマさ■『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、食べやすい小粒サイズ■ジューシーでパンチの効いた刺激のグレープとマスカットの2種アソート

製品概要

製品名

種類別名称

内容量

価格

発売日

タフグミ mini グレープ&マスカットデュオ

グミキャンディ

100g

オープン

2026年2月3日（火）

https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/https://x.com/kabaya_tough