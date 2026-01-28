ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」では、１月２９日（木）から２月１９日（木）まで、「２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン」を開催します。 本キャンペーンは、「和牛の消費拡大」を応援することを目的とし、２月９日の「肉の日」に合わせて、各産地自慢のブランド和牛をはじめとした対象商品を「お客様送料負担なし」でお得に購入できるキャンペーンです。 また、２月９日（月）には、毎月２９日に実施している「肉の日限定セール」を特別開催し、「仙台牛」や「おかやま和牛肉」などの商品をこの日限りの特別価格で購入できます。

【２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン概要】

ア．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。※送料はＪＡ全農が負担します。※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。ウ．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【「お客様送料負担なし」対象商品（一部抜粋）】

〇【限定メガ盛り】博多和牛希少赤身セット800ｇ（ランプ・イチボ） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800103-0041/希少な赤身肉イチボ・ランプの贅沢な焼肉セットを期間限定で増量＆アイスのおまけつきで販売します。

〇松阪牛ぎょうさん盛り 切り落とし１ｋｇ ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4501-90ME-SEI-Y12390/日本三大和牛のひとつで、「肉の芸術品」とも称される松阪牛の切り落としは赤身と脂肪交雑のバランスがよく、様々な料理にご使用いただけます。煮物、炒め物料理や、すき焼き等でのご利用におすすめです。

〇宮崎牛 贅沢盛り 焼肉用 １ｋｇ ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8501-miyakonojo-11/宮崎牛の肩ロースを使用した焼肉切り落としを贅沢盛りにしました。宮崎牛をＢＢＱや焼肉で贅沢にご堪能いただけます。

〇【期間限定メガ盛りパック!!】福島牛肩切り落とし １ｋｇ （冷凍）【限定２０セット】ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-2501B11-iiniku26/ 福島県のブランド和牛「福島牛」をキャンペーンの特別仕様でお届けします。牛丼、すき焼、炒め物など、幅広い料理に使える便利な切り落としを大容量１㎏です。限定２０セット、本キャンペーンのみのお得な商品です。

【毎月実施している「肉の日限定セール」対象商品（一部抜粋）】

〇仙台牛100％ハンバーグ120ｇ×６個セット（ゆずぽん酢醤油付）ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-eiwa-h/最高５ランクの仙台牛を100％使用したこだわりのハンバーグ。しっとりして上品な味わいが特徴で「北限のゆず」を使用したゆずポン酢醤油付きです。

〇【BRT】ぼっけぇ盛り ロースステーキ（１ｋｇ）おかやま和牛肉ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-03A/「ぼっけぇ盛り」シリーズで一番人気の「おかやま和牛肉」ロースステーキ１kgを大特価でお届けします。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Xアカウント：https：//x.com/JA＿JAtown